クマの出没を受け立ち入りが規制されていた秋田市の千秋公園は、今月8日以降、園内でのクマの目撃情報がないことから、正午に規制が解除されました。



ただ秋田市は、利用する人に周囲の安全確認を呼びかけています。



相次ぐクマの出没を受け、先月から2回にわたって立ち入りが規制された秋田市の千秋公園。



今月4日の午後に2回目の立ち入り規制がかかってから、13日で10日目です。



柴田光太郎アナウンサー

「正午になりました。いま、出入口立ち入り規制が貼られた紙のついた柵が寄せられています」「この出入口の最後の柵がいま荷台に寄せられまして出入口が解放されました。千秋公園の立ち入り規制が解除されました」





秋田市は今月8日以降、園内でクマの目撃情報がないことから、13日午前、周辺をパトロールし安全を確認したうえで、出入口10か所の規制を解除しました。紅葉が進み、見ごろを迎えている二の丸跡周辺。すぐに、園内を散歩したり木々の彩りを写真に収めたりする人の姿がみられました。秋田市在住の男性「ときどき来てあったんだけどしばらく来られなかったのでまず（立ち入り規制が）解除されてよかったです」柴田アナ「どうですか？千秋公園の紅葉は」男性「毎年見ていますけれどもいつ見てもきれいですね」秋田市在住の女性「散歩したりとか家族もランニングしたりとかで生活密着した感じです」柴田アナ「その生活密着の場所が閉鎖されている間は…？」女性「あ～不便でしたね。あと秋田駅前に何となく行きづらくなっちゃって、通り道だったりしたので。なのでこのまま落ち着いてくれるといいなと思っています」千秋公園の一角にある「佐竹史料館」です。一部の自動ドアを閉鎖したり手動に切り替えたりとクマへの対策をしながら、こちらも正午に営業を再開しました。先月25日のリニューアルオープンから開館できたのはようやく3日目です。秋田市立佐竹史料館 伊藤武士事務長「当面の間は入口付近を含めて巡回するようにして、留意しながら安心して足を運んでいただけるような対策、そういったものを来館者の方の安全確保、対策ですね、そういったものを講じて開館して参りたいというふうに思います」秋田市は、設置していた捕獲用のおり2基を撤去していますが、利用する人には周囲の安全確認を呼び掛けています。