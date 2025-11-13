2026年3月16日にアメリカ ハワイ州ホノルル市 トム・モファット・ワイキキ・シェルにて開催される『ASOBIEXPO HAWAII 2026』に、新しい学校のリーダーズの出演が決定した。

新しい学校のリーダーズの出演決定に伴い、オフィシャルファンクラブツアーの2次募集が決定。VVIPコースについてはすでにソールドアウトしているが、新しい学校のリーダーズのファンクラブ会員に限り、VVIPコースの参加を若干名募集する。

同ツアーでは、出演アーティスト全員との集合写真撮影やオフ会、ファンクラブツアーオリジナルグッズなどの特典をコースごとに用意している。詳細はツアー募集サイトへ。

また、ファンクラブ会員に限らず誰でも申し込めるチケット付きのJTBオフィシャルツアーを、11月20日午前11時より募集開始。参加者には同イベントのオフィシャルタオルの特典付きで、ホテルや航空会社を選べるツアーとなっている。詳細は、ツアー発売日時以降にイベント公式HPにて確認可能だ。

なお、イベント入場チケットは12月頃に販売開始予定。準備が整い次第、公式HPにて詳細が発表される。販売される座席は、後方席（Upper Terraceシート）、並びに芝生エリア（Lawn）のみを予定している。

（文＝リアルサウンド編集部）