「リサとガスパール」のふわふわフェイスポーチがカプセルトイに！400円で全5種の苺コレクション
フランスの人気絵本キャラクター「リサとガスパール」から、大人女子の心をくすぐる新作カプセルトイが登場！「リサとガスパール Fraiseポーチコレクション」(1回400円)が、2025年11月中旬から全国のカプセルトイ売り場で発売される。
【画像】カプセルトイの全ラインナップを見る
ラインナップは全5種類。メインとなる「フェイスポーチ」は、リサとガスパールそれぞれの顔型ポーチで、ふわふわのボア生地を使用した愛くるしい一品。触り心地も抜群で、バッグから取り出すたびに癒やされそう。
「ラウンドポーチ」と「スクエアポーチ」は、表と裏で異なるデザインを楽しめる両面仕様。フランス語で「J'ADORE LA FRAISE！(苺が大好き！)」のメッセージとともに、リサとガスパールと大きな苺がデザインされた、まさに“苺づくし”のアイテム。真っ赤な苺カラーは、バッグの中でも見つけやすい。
「BIG巾着」は、トリコロールボーダーに苺が散りばめられたデザイン。マチ付きで見た目以上の収納力があり、ランチバッグとしてはもちろん、お菓子入れや小物の整理にも活躍してくれる。
昨年のさくらんぼモチーフに続き、今回も1回400円という良心的な価格設定。自分用はもちろん、友達や家族とのシェア買いも楽しそう。ショッピングモールやゲームセンターのカプセルトイ売り場で、見つけたら迷わずチャレンジしてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Anne Gutman ＆ Georg Hallensleben / Hachette Livre
