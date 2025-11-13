Aqua Timez デビュー20周年記念ライブがBlu-ray＆DVD化！トレーラー映像も公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Aqua Timezが12月24日にライブBlu-ray＆DVD『Aqua Timez 20th Thanksgiving Live「空いっぱいに奏でる祈り」』をリリースする。

■ライブCDも同時リリース

本作は、デビュー20周年を記念して8月30・31日に東京ガーデンシアターにて行われた同名公演から8月31日のDay2公演の模様を収録。

期間限定での再結成という特別な時間のなかで、改めてファンへの感謝と愛情を音楽に込め、これまでともに歩んできた日々の記憶と絆の尊さを確かめ合うような、Aqua Timezらしい温かく満ちた作品となっている。

本作のトレーラー映像もAqua TimezのオフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。

なお、同公演の音源を収めたライブCDも同時リリースされる。

■リリース情報

2025.12.24 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Aqua Timez 20th Thanksgiving Live「空いっぱいに奏でる祈り」』

2025.12.24 ON SALE

ALBUM『Aqua Timez 20th Thanksgiving Live「空いっぱいに奏でる祈り」』

■【画像】ライブBlu-ray＆DVDのジャケ写

■【画像】ライブCDのジャケ写