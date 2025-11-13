½Ð¾ìµ¡²ñ¸º¾¯¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥±¥ê¡¼¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢Ê£¿ô¥¯¥é¥Ö¤¬´Ø¿´¡©¡Ä¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÏÇäµÑ¸¡Æ¤¤»¤º
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥±¥ê¡¼¤ÎÆ°¸þ¤òÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤¬Ãí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£12Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß19ºÐ¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥±¥ê¡¼¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢ºòÇ¯9·î¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½DF¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê¤äÆüËÜÂåÉ½DFÉÚ°Â·òÍÎ¡Ê¸½¡§Ìµ½êÂ°¡Ë¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¤ËÈ¼¤Ã¤Æ½ÐÈÖ¤òÁý¤ä¤·¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤ÎÄê°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°ÀïÄÌ»»39»î¹ç½Ð¾ì1¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ë½é¾·½¸¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÈôÌö¤Î1Ç¯¤ò²á¤´¤·¤¿¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥±¥ê¡¼¤À¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê¤¬º¸SB¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤«¤é¥¨¥¯¥¢¥É¥ëÂåÉ½DF¥Ô¥¨¥í¡¦¥¤¥ó¥«¥Ô¥¨¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¤³¤È±Æ¶Á¤Ç½ÐÈÖ¤¬¸º¾¯¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï12»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¯¡¢º£·î¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â³°¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤«¤é¡¢¸½ºß¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤¬¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥±¥ê¡¼¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØCaughtOffside¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤ä¥Õ¥ë¥¢¥à¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤¬³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÏÆ±Áª¼ê¤Èº£Ç¯6·î¤Ë¿·¤¿¤ÊÄ¹´ü·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢º¹¤·Ç÷¤Ã¤¿ºâÀ¯ÅªÀ©Ìó¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤éÇäµÑ¤ò°ìÀÚ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤¬Äã¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÂçÉý¤Ë½ÐÈÖ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥±¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Ë¼«¿È¤Î²ÁÃÍ¤ò¾ÚÌÀ¤·¡¢½øÎó¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
