ファントムシータの特番『ファントムシータばっか』エムオン!にて2ヵ月連続放送！第一夜は素顔を深堀り

ファントムシータの2ヵ月連続撮り下ろし特番『ファントムシータばっか』が、MUSIC ON! TV（エムオン!）にて放送決定。その第一夜が11月18日22時より放送される。

■ファントムシータのメンバーが貴重な私服姿で登場

Adoがプロデュースを手がけ、恐ろしくも美しい“レトロホラー”をコンセプトに活動するアイドルグループ、ファントムシータ。2024年6月に1stシングル「おともだち」をリリース後、1stアルバムリリースを経て、同年11月には東京・日本武道館で初の単独公演を開催。2025年には、1月より初の世界ツアーを開催し、5月にメジャーデビューシングル「すき、きらい」をリリースするなど、大きな注目を集めている。

MUSIC ON! TV（エムオン!）では、11月11日に最新曲「botばっか」をリリースしたばかりの彼女たちの魅力満載なオリジナル番組を2ヵ月連続でオンエア。

11月18日放送の『ファントムシータばっか -第一夜 幕開ケ-』には、ファントムシータのメンバーが貴重な私服姿で登場。MCに森本晋太郎（トンツカタン）を迎え、メンバー一人ひとりの素顔を深掘りする。

ご褒美をかけて「早泣き1分チャレンジ」「メンバーのイメージ合わせまショー」など、笑いあり涙ありのミニゲームに挑戦。さらに、最新曲「botばっか」のMV撮影の裏側に潜入。メンバーの関係性や撮影秘話の他、ハイネ（ファンの呼称）必見のシーンがゾクゾク登場する。

12月放送の第二夜で披露するスペシャルライブの楽しみ方や、やってみたい演出についても語る。“ファントムシータばっか”の1時間をお見逃しなく。

また、この放送を記念して、期間中にスカパー！サービス、またはスカパー！プレミアムサービスでエムオン!単チャンネルを新規契約、キャンペーンに応募した人の中から抽選で計30名に、「ファントムシータ×MUSIC ON! TV（エムオン!）撮り下ろしオリジナルフォンタブ」がプレゼントされる。詳細はキャンペーンサイトをチェックしよう。

■番組情報

MUSIC ON! TV（エムオン!）『ファントムシータばっか -第一夜 幕開ケ-』

11/18（火）22:00～23:00

再放送：12/29（月）22:00～23:00

MUSIC ON! TV（エムオン!）『ファントムシータばっか -第二夜 饗宴ノ刻-』

12/29（月）23:00～24:00

■リリース情報

2025.11.11 ON SALE

SINGLE「botばっか」

■関連リンク

キャンペーンサイト

https://www.m-on.jp/info/news-topics/2025/10/10/302268/

ファントムシータ OFFICIAL SITE

https://phantomsiita.com/