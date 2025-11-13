アイコニア・ホスピタリティ株式会社は11月10日、東京・東十条に「ホテルマイステイズ東十条」をオープンした。

ホテルマイステイズ東十条は、JR東十条駅から徒歩2分の立地に位置するホテル。かつては「フレックステイイン東十条」として同社が運営していた。今回リブランドを行ない、館内・客室の改装や設備の追加などを行なった。地上4階建て、客室数は90、収容人数は181名。

近隣には大衆演劇の「篠原演芸場」や、アーケード街「十条銀座」などが所在。最寄り駅はJR東日本の京浜東北線東十条駅で、上野、秋葉原、東京、横浜、大宮、さいたま新都心などに乗り換えなしでアクセス可能。西側に足を伸ばせば埼京線の十条駅もあり、新宿、渋谷、恵比寿、川越も行動圏内に入る。立地的に、電車移動をメインに据えた東京都内や埼玉県内の撮影旅行拠点として高い利便性が期待できる。

新設の客室としては最大3名まで利用できる「スーペリアツインルーム」を用意。また4階の一部客室からは東北新幹線を間近に臨むこともできるとしている。

ロビー

客室イメージ（スーペリアツイン）

店舗名

ホテルマイステイズ東十条

住所

東京都北区中十条2-10-2

客室

90室（181人収容）、全室禁煙、喫煙スペースあり、ランドリースペースあり