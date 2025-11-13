児玉化、今期経常を31％上方修正

児玉化学工業 <4222> [東証Ｓ] が11月13日大引け後(18:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益は6億3400万円の黒字(前年同期は500万円の赤字)に浮上して着地した。

併せて、通期の同利益を従来予想の6億5000万円→8億5000万円(前期は9700万円)に30.8％上方修正し、増益率が6.7倍→8.8倍に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比2.1倍の2億1600万円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比314倍の6億2700万円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の0.6％→2.1％に改善した。



