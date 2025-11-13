「日経225ミニ」手口情報（13日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、11月限5794枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月13日の日経225ミニ期近（2025年11月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の5794枚だった。
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 5794( 5794)
ソシエテジェネラル証券 2785( 2785)
SBI証券 3496( 1646)
楽天証券 2097( 1361)
松井証券 298( 298)
マネックス証券 173( 173)
JPモルガン証券 128( 128)
SMBC日興証券 128( 128)
三菱UFJeスマート 230( 124)
フィリップ証券 63( 63)
シティグループ証券 60( 60)
ビーオブエー証券 60( 60)
インタラクティブ証券 52( 52)
バークレイズ証券 51( 51)
日産証券 33( 33)
岩井コスモ証券 26( 26)
光世証券 10( 10)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 130915( 130915)
ソシエテジェネラル証券 54629( 54629)
SBI証券 62944( 29968)
楽天証券 46640( 23214)
松井証券 17705( 17705)
バークレイズ証券 14987( 14987)
サスケハナ・ホンコン 8137( 8137)
三菱UFJeスマート 10675( 6543)
日産証券 6042( 6042)
JPモルガン証券 4908( 4908)
ゴールドマン証券 4126( 4126)
マネックス証券 3869( 3869)
ビーオブエー証券 3228( 3228)
シティグループ証券 1545( 1545)
インタラクティブ証券 1255( 1255)
フィリップ証券 1050( 1050)
モルガンMUFG証券 998( 978)
東海東京証券 586( 586)
みずほ証券 385( 385)
広田証券 309( 309)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 134( 134)
ソシエテジェネラル証券 96( 96)
SBI証券 65( 43)
楽天証券 106( 38)
マネックス証券 11( 11)
フィリップ証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 14( 6)
日産証券 4( 4)
JPモルガン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース