「日経225ミニ」手口情報（13日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、11月限1万6733枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月13日の日経225ミニ期近（2025年11月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万6733枚だった。
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 16733( 9433)
ソシエテジェネラル証券 9457( 7447)
楽天証券 3089( 2997)
三菱UFJeスマート 1973( 1835)
大和証券 1750( 1750)
野村証券 8125( 1725)
バークレイズ証券 1717( 1717)
ビーオブエー証券 1710( 1710)
SBI証券 6759( 1703)
ゴールドマン証券 6700( 1500)
SMBC日興証券 1667( 1267)
モルガンMUFG証券 1759( 1149)
BNPパリバ証券 7800( 800)
東海東京証券 630( 630)
松井証券 420( 420)
シティグループ証券 4120( 320)
マネックス証券 250( 250)
豊証券 246( 246)
インタラクティブ証券 176( 176)
安藤証券 120( 120)
JPモルガン証券 6800( 0)
三菱UFJ証券 3000( 0)
UBS証券 1400( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 222555( 222555)
ソシエテジェネラル証券 107102( 107102)
SBI証券 69083( 35017)
サスケハナ・ホンコン 30388( 30388)
バークレイズ証券 25634( 25634)
松井証券 25380( 25380)
楽天証券 42963( 20933)
日産証券 15129( 15129)
三菱UFJeスマート 14192( 8518)
モルガンMUFG証券 6848( 6842)
JPモルガン証券 5955( 5955)
ビーオブエー証券 5228( 5228)
ゴールドマン証券 4962( 4942)
マネックス証券 4431( 4431)
BNPパリバ証券 4312( 4312)
野村証券 2930( 2882)
大和証券 2357( 2357)
広田証券 2210( 2210)
フィリップ証券 1901( 1901)
みずほ証券 1852( 1852)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 272( 272)
ABNクリアリン証券 241( 241)
SBI証券 125( 71)
マネックス証券 30( 30)
楽天証券 76( 28)
三菱UFJeスマート 38( 26)
ドイツ証券 18( 18)
フィリップ証券 12( 12)
日産証券 7( 7)
JPモルガン証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース