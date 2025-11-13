「TOPIX先物」手口情報（13日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限8572枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月13日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8572枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8572( 8572)
ソシエテジェネラル証券 5682( 5682)
バークレイズ証券 1825( 1825)
ビーオブエー証券 1483( 1483)
ゴールドマン証券 1992( 1322)
JPモルガン証券 1125( 1125)
モルガンMUFG証券 841( 841)
UBS証券 686( 686)
ドイツ証券 349( 349)
サスケハナ・ホンコン 321( 321)
インタラクティブ証券 277( 277)
日産証券 201( 201)
シティグループ証券 130( 130)
野村証券 81( 81)
BNPパリバ証券 69( 69)
SBI証券 85( 47)
広田証券 41( 41)
SMBC日興証券 29( 29)
三菱UFJeスマート 25( 21)
HSBC証券 21( 21)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース