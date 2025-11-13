この記事をまとめると ■家族のために広い車内は必要だけど個性的なクルマがほしいなら輸入ミニバンがおすすめだ ■現在の輸入ミニバンのイチオシは話題のフォルクスワーゲンID.Buzz ■国産ミニバンほどの充実装備はないがそれを補って余りある個性こそ輸入ミニバンの魅力だ

家族もちにもオススメな輸入ミニバン

家族のために多人数乗車ができるミニバンは必要だけど、いや、街に溢れてる国産ミニバンじゃなくて、輸入車じゃないと……という輸入車ファンの人もいるはずだ。そこで、多人数乗車できる、またはMPVとして多用途に使えて車中泊まで可能な輸入車を紹介したい。

まずは最新の、話題沸騰のフォルクスワーゲンのID.Buzzだ。フォルクスワーゲン・タイプ2（T1）と呼ばれる、通称ワーゲンバスを現代にBEVとして蘇らせた遊び心満載の3列シートミニバンである。大きなVWエンブレムを鼻先に付けたエクステリアデザインはタイプ2のヘリテージを継承。24万2000円のオプションながらワーゲンバスの大きな特徴でもあった2トーンカラーも用意されている（この選択は必須だろう）。

インテリアは3列シートを基本として、Proと呼ばれる標準ホイールベース（全長4715×全幅1995×全高1925mm、ホイールベース2990mm）は2-2-2席の2列目キャプテンシートの6人乗り。Pro Long Weelbaseはその名のとおりロングホイールベース（全長4995×全幅19895×全高1995mm、ホイールベース3240mm）となり、2-3-2席、つまり2列目席ベンチシートの7人乗りとなる。

お薦めは、巨体ながらギリギリでファミリーユースとして成立する888.9万円からの標準ホイールベースのほう。こちらなら、2列目キャプテンシートゆえ、2-3列目席スルーも可能になる。もっとも、3列目席の乗降はスライドドアの開口部が幅広いため、ホイールベースにかかわらず、ウォークインでラクラク乗降できる。

そして3列目席の居住性に優れているのも特徴。身長172cmの筆者なら、頭上に170ｍｍ、膝まわりに100〜245ｍｍ（2列目席のスライド位置による）ものスペースがあり、なおかつシート座面が高く、椅子感覚で膝を抱えることなく自然に着座できるから快適だ。もちろん、後席エアコン吹き出し口も完備され、3列目席にもUSBポートが備わる。つまり、ID.Buzzは巨大なボディサイズを生かした、1/2/3列どの席に座っても広々快適に過ごせるミニバンということだ。

走行性能も、慣れないうちはボディサイズに気を使う点はさておき、BEVならではの静かさ、マイルドな乗り心地（1/2列目席）、強力なモータ―パワーとトルクによる2550〜2560kgもの車重を感じさせない余裕ある加速力を味わせてくれる。鼻先が短いので、慣れれば思いのほか運転がしやすいと感じられるかも知れない。

とはいえ、全幅が1995ｍｍもあるため、自宅駐車場やよく止める駐車場の駐車容易性、よく通る道の通過性は要考慮。それがクリアできれば、乗員誰もが満足でき、毎日がワクワク感に満たされる、75年の時を経た現代版EVワーゲンバスとのオシャレすぎるライフスタイルを楽しみ尽くせるに違いない。なお、車載ナビ機能の用意はなく、後輪駆動である。

ドイツ・イタリア・フランスのお国柄も感じられる欧州MPV

世界のミニバンの王者の風格を味わいたいなら、本国ドイツではビジネスバンとして活躍しているメルセデス・ベンツのVクラスで決まりだ。面構えの迫力もさることながら、全長5155×全幅1930×全高1930ｍｍの巨体ゆえ、標準仕様でも室内空間と荷室の広さは圧巻のひと言。エクストラロング仕様ならなおさらだ。シートアレンジは多彩で2/3列目席回転対座ができるのもVクラスの伝統（後席シート脱着も可能）。

FRレイアウトで2リッターディーゼルエンジン＋9速ATのパワーパックによる走りは、ディーゼルエンジン特有の音や振動を感じにくいもので、トルクフルなエンジン特性によって2.5トンもの車重をもろともしない加速力を重厚な乗り味とともに発揮してくれる。直近のMCでは装備がグレードアップされ、さらに世界のミニバンの王者の資質を高めている。価格は961万円からだが、最上級を望むなら、1382万円に達するV 220 d EXCLUSIVE long Platinum Suiteもある。

いやいや、輸入ミニバンが欲しくても、そこまでの予算はない……というなら、400万円台から買えるフォルクスワーゲン・ゴルフトゥーランがある。2016年に日本に上陸して以来、もう9年目となるゴルフVIIベースのリヤスイング式ドアの3列シートミニバンだが、何より日本の道で使いやすい全幅1830ｍｍのボディサイズが輸入ミニバンとしては貴重。

さすがに全長4535ｍｍ、ホイールベース2785ｍｍの車体だけに3列目席は子ども用、緊急席的で、普段は畳んで大容量ゴルフヴァリアント（!?）として使うのが正解（いい方を変えれば3列目席を使うと荷室は奥行き330ｍｍのミニマムスペース）なミニバンとはいえ、子育て世代、子どもが小学生ぐらいまでならこれでも3列シートミニバンとしてしっかりと機能してくれるはず。

走りはドイツ車、フォルクスワーゲンらしいしっかりどっしりとした剛性感たっぷりのドライブフィール、乗り味のもち主で、TSI Evoと呼ばれる1.5リッターターボエンジンのスムースさ、図太いトルク感、そしてゴルフヴァリアントより高い着座位置によって走りは爽快かつ安心感が極めて高いドライブが可能。

以前はTDIと呼ばれるディーゼルモデルもあったのだが、今ではTSI、1.5リッターのガソリンターボ＋7速DSGのみのラインアップだ。お薦めはズバリ、17インチタイヤになるハイライン。走りの質がコンフォートラインまでの16インチタイヤ装着車とは別物になり、よりドイツ車、VWらしい走りが味わえるのだ。

ゴルフトゥーランもジャストサイズでいいけれど、ほかの選択肢はないのだろうか……という向きには、ステランティスのイタフラ勢がいる。兄弟車のシトロエン・ベルランゴ、プジョー・リフター、そしてフィアット・ドブロのLONGは、全長4770×全幅1850×全高1850ｍｍ（ベルランゴ）の3列、7シーターのMPV（ミニバンとは呼ばない）。いずれも想像以上にスムースかつトルキーに走ってくれる1.5リッターディーゼルターボエンジンを組み合わせ、また、アグレ・ベッドキットという車中泊対応のアイテムも用意され、アウトドアユースにもしっかりと応えてくれるのだ。

国産ミニバンのような「なんでもあり」の装備は期待できないが、シートアレンジ性は多彩だし、先進運転支援機能も充実しているから、まわりとカブりにくいオシャレな3列シートMPVとして、普段使いからアウトドアまで、幅広く活躍してくれること間違いなしである。一部の国産ミニバンとは違い、生活臭が感じられないのもここで紹介した輸入ミニバンならではだろう。