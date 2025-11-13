「日経225先物」手口情報（13日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限6410枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月13日の日経225先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6410枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6410( 6338)
ソシエテジェネラル証券 2545( 2545)
バークレイズ証券 950( 950)
SBI証券 1122( 730)
松井証券 618( 618)
日産証券 358( 358)
モルガンMUFG証券 360( 354)
ビーオブエー証券 352( 352)
シティグループ証券 269( 269)
JPモルガン証券 278( 256)
ゴールドマン証券 977( 255)
楽天証券 407( 211)
ドイツ証券 199( 197)
フィリップ証券 160( 160)
サスケハナ・ホンコン 147( 147)
三菱UFJeスマート 131( 123)
UBS証券 119( 110)
山和証券 100( 100)
マネックス証券 98( 98)
インタラクティブ証券 91( 91)
野村証券 12( 0)
BNPパリバ証券 2( 0)
みずほ証券 1( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 74( 74)
ABNクリアリン証券 57( 57)
松井証券 36( 36)
SBI証券 24( 24)
楽天証券 24( 10)
バークレイズ証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 11( 9)
マネックス証券 7( 7)
日産証券 7( 7)
岩井コスモ証券 1( 1)
ゴールドマン証券 1( 1)
JPモルガン証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース