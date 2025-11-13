「日経225先物」手口情報（13日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万5109枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月13日の日経225先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万5109枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 15109( 13611)
ソシエテジェネラル証券 7431( 6864)
サスケハナ・ホンコン 2516( 2516)
バークレイズ証券 1785( 1617)
日産証券 1121( 1121)
モルガンMUFG証券 1179( 1070)
松井証券 912( 912)
ビーオブエー証券 1659( 887)
SBI証券 1611( 872)
野村証券 1729( 839)
JPモルガン証券 2249( 698)
BNPパリバ証券 2031( 563)
ドイツ証券 579( 561)
楽天証券 553( 431)
ゴールドマン証券 1274( 346)
みずほ証券 436( 345)
フィリップ証券 304( 304)
三菱UFJeスマート 318( 264)
大和証券 265( 247)
シティグループ証券 1409( 214)
UBS証券 981( 0)
三菱UFJ証券 922( 0)
SMBC日興証券 108( 0)
HSBC証券 95( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 97( 97)
松井証券 38( 38)
ABNクリアリン証券 17( 17)
SBI証券 16( 16)
三菱UFJeスマート 15( 11)
楽天証券 8( 6)
JPモルガン証券 5( 5)
フィリップ証券 5( 5)
マネックス証券 3( 3)
日産証券 3( 3)
UBS証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース