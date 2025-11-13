Image: アストロスケール

2023年10月3日の記事を編集して再掲載しています。

私たちの生活は人工衛星に支えられています。気象衛星がなければ今のように天気を正確に予測できなくなるだろうし、測位衛星がなかったら信号やGPSが正常に動かなくなるし、クレジットカードも使えなくなるし飛行機も飛ばない。通信衛星がなければインターネットもできません。

この生活に慣れている私たちには、想像できない不便さじゃないですか？ でも、もしスペースデブリ問題を放置し続けたら、6年後には人工衛星がなかった時代の生活が待っているかもしれないんですって。

2026年宇宙がヤバい

Image: NASA ODPO

地球の周りを飛ぶ人工衛星の数は60年代以降、加速度的に増えています。

それに伴って、役目を終えた人工衛星や、打ち上げに使ったロケットの一部といった「宇宙ごみ」や「スペースデブリ」も増えています。宇宙ビジネスは基本的に使い捨て文化なので、私たちの生活が便利になればなるほど宇宙が汚れていってしまうってことなんです。

しかし、もう限界みたい。2026〜2027年には人工衛星の群れ（コンステレーション）の世代交代が集中的に発生します。Staralink社の人工衛星を一気に総取り換えするのをイメージしてください。それに、宇宙ビジネスに参加する国や企業は今後も増えます。これらが使い捨てだったら、宇宙が大渋滞するのは目に見えますよね。

人工衛星は秒速7〜8キロメートルの速度で移動するので、人工衛星同士のニアミスも多発。何もしなかったら、スペースデブリが連鎖衝突を起こし、宇宙は使用不可能になってしまいます。

しかも、その時は2030年。想像しているよりかなり近い未来なんです。

Photo:中川真知子

そこで、注目されているのがスペースデブリ除去。日本のアストロスケール社は、10年前から宇宙の環境保全の重要性を語り、着々と準備してきたんです。

提供：アストロスケール

わたしたちの宇宙を守って

アストロスケール社はデブリ除去の技術実証のために開発した衛星「ADRAS-J」のミッションと技術について説明する場を設けました。

Image:アストロスケール

創業者兼CEOである岡田光信氏によると、2026〜2027年の大混乱は「残念ながら止められない」けれど、2030年に向けて動けば「改善傾向にまで持っていける」のだとか。

そのためには「軌道上サービスミッションを何度も打ち上げ、成功させ、技術を向上させて市場を高めていく必要がある」と話しました。

提供：アストロスケール

アストロスケール社のデブリ除去には「RPO技術（Rendezvous and Proximity Operations Technologies＝ランデブー・近傍運用技術）」が使われます。これを、かなりざっくり説明すると、アームのついた人工衛星でターゲットに近づき、捕獲して軌道を離脱させるもの。

Image:アストロスケール

「ADRAS-J」のミッションは、この「ターゲットに近づき」「調査する」までになります。

提供：アストロスケール

「近づいて調査」だけなら簡単なように聞こえますが、そんなことはありません。ターゲットは、すでに機能を停止していて何の信号も発しておらず、状態すらわからない「非協力的物体」です。見つけるだけでも一苦労。

アストロスケール社は、このようなミッションをいくつも成功させて、2026年から2027年を目処にデブリ除去の重要性を認知させ、ルールを作り、宇宙における「使ったらもとに戻す」を当たり前の世の中にしようとしているんです。そうすれば2030年になっても宇宙を活用できる。次の世代にも便利な世の中を引き継がせることができるんです。

これまで漠然と認識していたスペースデブリですが、認識を甘くしていたら大変なことになりそう。毎日のように人工衛星の恩恵を受けているのに、個人レベルでは宇宙環境改善のために手も足も出ないのがもどかしい。

とにかく今は、アストロスケール社を全力で応援したいです。未来の宇宙、守って〜！