＜大相撲十一月場所＞◇五日目◇13日◇福岡・福岡国際センター

【映像】一体何頭身？異次元スタイルを誇るロン毛力士

身長186センチ、体重103.1キロの19歳の“ロン毛”力士が土俵に登場。そのスラっとしたスタイル抜群の全身ショットに「一体何頭身？」「理想体型すぎて泣きたい」などの反響が寄せられた。

視聴者の視線が注がれた力士は序二段七十二枚目・雷颯（雷）。平成18年4月生まれの19歳で、初土俵は令和六年十一月場所に踏んだフレッシュな力士だ。

力士には珍しくスリムな体型の雷颯が土俵に姿を現すと、視聴者はその抜群スタイルに注目。「一体何頭身？」「理想体型すぎて泣きたい」「足長いな」「イケメン」「かっこいい」などの声が寄せられた。

迎えた序二段七十四枚目・千代青梅（九重）との取組で、雷颯は鋭い立ち合いを見せて電車道で完勝。決まり手は寄り切り、雷颯は2勝目、千代青梅は2敗目を喫した。

手足が長く強い雷颯の姿にも「これは有望力士」「身体つきがカッコいい」「コレは素晴らしい」「相撲もイケメンやんけ」などの声が寄せられていた。

（ABEMA/大相撲チャンネル）