¡Ö¶Ã¤¯¤Û¤É¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×ÄÔ¸µÀ¶Èþ»á¡¡ÇÈÌæ¸Æ¤Ö¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÈÂæÏÑÍ»ö¡ÉÈ¯¸À¤Î²òÀâ¤È¡ÈÄó¸À¡É¤Ë½¸¤Þ¤ë¾Î»¿
Ãæ¹ñ¤È¤Î¶ÛÄ¥¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¤Î¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×È¯¸À¡£µÄÏÀ¤¬¤ï¤«¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÄÔ¸µÀ¶Èþ»á¡Ê65¡Ë¤¬11·î12Æü¡¢ÏÀÅÀ¤òÀ°Íý¤·¤¿²òÀâ¤òX¤ËÅê¹Æ¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤È¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢7Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ÇÎ©·ûÌ±¼ç¤Î²¬ÅÄ¹îÌé¸µ³°Áê¡Ê72¡Ë¤«¤éÂæÏÑ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤«¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Î¹â»Ô»á¤Î¸«²ò¤À¡£
¹â»Ô»á¤Ï¡¢¡Ö¡ÉÀï´Ï¡É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÉðÎÏ¤Î¹Ô»È¤âÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¥±¡¼¥¹¤À¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ï¡¢Ä¹¤é¤¯·ûË¡Âè9¾ò¤Î²¼¤Ç¡¢¼«±ÒÂâ¤ÎÉðÎÏ¹Ô»È¤ò¡É¼«¹ñ¤òËÉ±Ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉ¬Í×ºÇ¾®¸ÂÅÙ¡É¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Î¹Ô»È¤Ï·ûË¡¾åµöÍÆ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ò¼á¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ç15Ç¯¤ÎÊ¿ÏÂ°ÂÁ´Ë¡À©¤ÎÀ®Î©¤Ë¤è¤ê¡¢À¯ÉÜ¤Ï·ûË¡²ò¼á¤òÊÑ¹¹¤·¡¢¸ÂÄêÅª¤Ê¤¬¤é½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Î¹Ô»È¤òÍÆÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÉÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡É¤È¤Ï¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉðÎÏ¹¶·â¤¬¡ÉÆüËÜ¤ÎÂ¸Î©¡É¤ò¶¼¤«¤¹»öÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¼«¹ñ¤¬Ä¾ÀÜ¹¶·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Ë´ð¤Å¤¡¢¼«±ÒÂâ¤ò½ÐÆ°¤µ¤»¤Æ¡ÉÂ¾¹ñ¤òËÉ±Ò¤¹¤ë¤¿¤á¡É¤ËÉðÎÏ¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤äÆüËÜ¤ÎÎòÂåÀ¯ÉÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¸Î¡¦°ÂÇÜ¿¸»°»á¤Ç¤¹¤é¼óÁêºßÇ¤»þ¤ÏÌÀ¸À¤òÈò¤±¤Æ¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡ÉÂæÏÑÍ»ö¤¬Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤«¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â»Ô»á¤Ï½¾Íè¤Î¸«²ò¤òÆ§¤ß±Û¤¨¤¿È¯¸À¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¤³¤Î¹â»Ô»á¤ÎÈ¯¸À¤ËÃæ¹ñ¤ÏÈ¿È¯¡£é·õ¡¦ÃóÂçºåÁíÎÎ»ö¡Ê57¡Ë¤Ï8Æü¡¢¡Ö¾¡¼ê¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤½¤Î±ø¤¤¼ó¤Ï°ì½Ö¤Î¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¤â¤Ê¤¯»Â¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈX¤ËÅê¹Æ¡£Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÎÓ·õÉûÊóÆ»¶ÉÄ¹¡Ê48¡Ë¤â¡ÖÆâÀ¯´³¾Ä¤À¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·ÌÔÎõ¤Ë¹³µÄ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤âé»á¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¡Ö¶¯¤¤¹³µÄ¡×¤ÈÅê¹Æºï½üÍ×ÀÁ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌäÂê¤ÎÅê¹Æ¤Ï¤¹¤Ç¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüÃæ¤¬¸ß¤¤¤Ë¹³µÄ¤·¹ç¤¦¶ÛÇ÷¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï10Æü¡¢7Æü¤Î¼«¿È¤ÎÅúÊÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¯ÉÜ¤Î½¾Íè¸«²ò¤Ë±è¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢È¯¸À¤ÎÅ±²ó¤òµñÈÝ¡£°ìÊý¤Ç¡¢º£¸å¤ÏÆÃÄê¤Î¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¿µ¤à¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¹ñÆâ³°¤ÇÂç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¹â»Ô»á¤Î¡É¸«²ò¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²òÀâ¤·¤¿¤Î¤¬ÄÔ¸µ»á¤À¡£
ÄÔ¸µ»á¤Ï¤Þ¤º¡¢¹â»Ô»á¤ÎÅúÊÛ¤¬ËÜÅö¤ËÀ¯ÉÜ¸«²ò¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¡¢¹â»Ô»á¤Î¸«²ò¤Î¡É3¤Ä¤Î¸í¤ê¡É¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡ÔÏÀÅÀ¡¡Õ¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿¡ÖÀï´Ï¡×¤Ë¤è¤ëÉðÎÏ¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Ç¡ÖÀï´Ï¡×¤Ï¸½Ìò¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£
¡ÔÏÀÅÀ¢¡Õ¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤¬ÂæÏÑ¤ò¡Ö¹ñ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÃÏ°è¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤¬¡¢½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤ò¹Ô»È¤¹¤ëÂÐ¾Ý¤Ï¡Ö¹ñ¡×¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤ÎÈ¯Æ°¤Ï¡Ö¹ñÏ¢²ÃÌÁ¹ñ¡×¤¬ÂÐ¾Ý¤À¤¬¡¢ÂæÏÑ¤Ï¡Ö¹ñÏ¢Èó²ÃÌÁ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£¤½¤ì¤é¤ÎÅÀ¤«¤é¡ÔÂæÏÑ¤ÏÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤ÎÍ×·ï¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ëÂ¾¹ñ¡×¤Ë¤Ï¤¢¤¿¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡Õ¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡ÔÏÀÅÀ£¡Õ¤Ç¤Ï¡¢¡Ô°ÂÊÝË¡À©¤ÎµÄÏÀ¤Ï¡ÖÂæÏÑ¤¬ÊÆ¹ñ¤ËÍ×ÀÁ¤ò¤·¡¢ÊÆ¹ñ¡Ê²æ¤¬¹ñ¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ëÂ¾¹ñ¡Ë¤Î·³Ââ¤¬¹¶·â¤µ¤ì¤ë¤«¡¢ºßÆüÊÆ·³´ðÃÏ¤¬¹¶·â¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡×¡Õ¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ô¹â»ÔÅúÊÛ¤Î¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤ÏÆüËÜÍ»ö¡×¤Ï¡ÖÂæÏÑ¤«¤éÆüËÜ¤¬±ç½õÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Æ½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤ò¹Ô»È¡×¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤ÇÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Õ¤È»ØÅ¦¡£
°Ê¾å3ÅÀ¤«¤é¡¢¡Ô¹â»ÔÅúÊÛ¤Ï¡ÖÁíÍý¤Î¼«ÏÀ¡×¤Ç¡¢À¯ÉÜÅý°ì¸«²ò¤ò°ïÃ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡Õ¤È¤¤¤¤¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ç¤¹¤é¡ÔÛ£ËæÀïÎ¬¡Õ¤Ê¤Î¤Ë¡Ô¤½¤â¤½¤â¡¢¸ø¼°¤Î¾ì¤ÇÆÃÄê¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤òÌÀ¼¨¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤éÉðÎÏÊ¶Áè¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¦¤Á¤Î¹ñ¤â»²Àï¤·¤Þ¤¹¡×¤È»öÁ°¤ËÈ¯¸À¤¹¤ë¼óÇ¾¤¬¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡Õ¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁíÍý¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¸Ä¿Í¤Î»×ÁÛ¿®¾ò¤ÈÁíÍý¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤ò¿µ½Å¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÏÉ¾²Á¤·¤Ä¤Ä¡¢È¯¸À¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤òÄó°Æ¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñÁíÎÎ»ö¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ï¹³µÄ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ô°ìÊý¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÆüÃæ¤Î´Ø·¸°²½¤ÏÃ¯¤òÍø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£ÃæÄ¹´ü¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¡ÖÇ¼¤áÊý¡×¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Õ¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤â¡ÔÆ¬¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤¿¡Õ¤È¤·¤Æ¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤È¼«±Ò¸¢¹Ô»È¤Î3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¿Þ²ò¡£¡ÔÏÀÅÀ£¡Õ¤Ç»ØÅ¦¤·¤¿¡¢¹â»Ô»á¤¬ÅúÊÛ¤ÇÁÛÄê¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¤â¥¢¥á¥ê¥«¤â¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó£¤Ï¼«±Ò¸¢¹Ô»È¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£²¾¤Ë¡Ç15Ç¯¤Î°ÂÊÝË¡À©ÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤Ç¡Ô°ÂÇÜÁíÍý¤¬¡ÖË®¿ÍÍ¢Á÷Ãæ¤ÎÊÆ·³Á¥ÇõËÉ¸î¡×¤ä¡Ö¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤Ç¤Îµ¡ÍëÉßÀß¡×°Ê³°¤Ë£¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ë¡°Æ¤Ï¤Ä¤Ö¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡Õ¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÍýÏ©À°Á³¤È¹â»Ô»á¤ÎÅúÊÛ¤ÎÌäÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¡¢·úÀßÅª¤ÊÄó°Æ¤ò¤·¤¿ÄÔËÜ»á¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢ÅÞÇÉ¤òÄ¶¤¨¤ÆÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¤Ä¤¸¤â¤È¤µ¤ó¡¢¤ä¤ë¤ä¤ó¡£¤³¤ì¤ÏÎÉ¤¤ÌäÂêÅÀ¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£ÆâÍÆ¤âÂÅÅö¤À¤·¡¢Èó¾ï¤Ë²ò¤ê¤ä¤¹¤¤¡Õ
¡ÔÄÔ¸µ¤µ¤ó¡¢ÎäÀÅ¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»ØÅ¦¤·¤Æ¤ë¤Ê¡¼¡£¤³¤¦¤¤¤¦µÄÏÀ¤ÏÂç¤¤¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¡Õ
¡Ô¹ñ²ñÏÀÀï¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¸¤â¤ÈµÄ°÷¤Î¸«²ò¤Ï¶Ú¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»ÔÁíÍý¤ÏÅö³ºÅúÊÛ¤òÅ±²ó¤¹¤Ù¤¡Õ
¡ÔÃúÇ«¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ÆÏÀÍýÅª¡Õ
¡Ô¤³¤ì¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£Á°ÄóÃÎ¼±¤¬ÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥í¥¸¥«¥ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¯¼£¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡¢¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î²òÀâ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£Á°ÄóÃÎ¼±¤ò·ç¤¤¤¿¾ð½ïÅª¤ÊµÄÏÀ¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤«¤é¤Í¡Õ