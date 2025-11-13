【ハニーズのハニぽかトップス】が優秀！「寒い季節の強い味方」「裏起毛であたたかい」

肌寒い季節になると恋しくなるのが、あったか素材。【ハニーズ】の“ハニぽかシリーズ”は、裏地にフリース素材や起毛素材を使用しており、あたたかく快適に着られそうです。そのなかから今回編集部が注目するのは、オフィスやきちんとしたシーンにもマッチするきれいめトップス。大人女性がキープしたい上品さも備えているので、さっそくチェックしてみて。

きちんと見えする冬の新定番シャツ

【ハニーズ】「あったかからくらくシャツ」\2,980（税込）

公式ECサイトで「寒い季節の強い味方」と紹介される、裏地にフリース素材を使用したシャツ。クリーンな白シャツはオフィス使いしやすいデザインで、寒い季節の通勤にも重宝しそうです。セーターやカーディガン、スウェットシャツをレイヤードすれば、さらにあたたかく着られるかも。シワになりにくくホームケアしやすい素材のシャツなので、気兼ねなくヘビロテできそう。

プリーツが上品なあったかブラウス

【ハニーズ】「あったか裏地プリーツブラウス」\2,980（税込）

「裏起毛であたたかくソフトな肌触りの裏地」（公式ECサイトより）を使用した、きれいめなブラウス。フロントに施された繊細なプリーツが上品な印象で、オフィスコーデや学校行事などにおすすめです。パンツにもスカートにも合わせやすい丈感も魅力。一着持っておくと心強いアイテムになりそうです。

