定年を迎えたり、子育ても一段落したりして趣味でも始めようか。そんな人たちに参考になりそうなテーマが2025年11月12日放送のバラエティー番組「ホンマでっか！？TV」（フジテレビ系）でとりあげられた。テーマは脳とカラダに良い趣味スペシャル。こんなものもあるかというほど、さまざまな趣味が紹介された。

ピラティス、温泉巡り、キャンプ...「今は趣味がない」

MCの明石家さんまさんがゲストとして出演した井川遥さんに「趣味は」と問う。

井川さんが今までやってみた趣味として紹介されたのは、ウオーキング、ヨガ、ピラティス、サウナ、温泉巡り、料理、読書、音楽鑑賞、カラオケ、陶芸、旅行、キャンプ、スキー、スケート、俳句など。相当の数、誰もが一度はかじったことがある趣味のラインアップだ。

ところが、「今は趣味がない」という。そこで、ゲスト出演者がさまざまな趣味候補を提案した。

芸能界でも指折りの多趣味といわれるお笑い芸人の劇団ひとりさんは自身の「ゴルフクラブの組み立て」という職人顔負けの趣味を披露してスタジオをわかせながら「ミシンはどうですか」と井川さんにすすめた。

お笑いコンビ「アンタッチャブル」の柴田英嗣さんが推したのは自分が趣味にしている動物園巡り、水族館巡り。

「買い出しに行った時に工具をそろえる自分がいて」

マーケティング評論家の牛窪恵さんは40歳代女性を中心に人気があるという盆栽を挙げ、「手間をかけて育てること」が人気の秘密になっていると話した。ほかの評論家チームがすすめた太極拳や社交ダンスなど。

さまざまな趣味候補の中で井川さんが「結構ハマると思う」と反応を示したのが「アート」だ。

都内でアートが楽しめるカフェが登場しているというVTRが流され、絵が苦手でも自由な発想とさまざまな手法でアートが楽しめる様子を紹介。たらし込みアート、テクスチャーアート、アルコールインクアートなどがさまざまある。

井川さんは「子どもの夏休みの宿題でボックスアート（の作成）が出されて、買い出しに行った時に工具をそろえる自分がいて、『もしかして1回行ったらまた行かなければ』とか私じゃないと買わないだろうなというものまで買うかも」と興味を示した。

興味は趣味への入口かもしれない。あとは扉を開いて入ってみるかどうか。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）