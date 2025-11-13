「たまごっち UT」と「UT オリジナルたまごっち」が12月19日発売決定発売を記念してオリジナルミニゲームも公開
ユニクロは、30周年を迎える「たまごっち」とコラボレーションしたUT（グラフィックTシャツ）を12月19日より発売する。価格は各1,990円。
さらに、「UT オリジナルたまごっち」も販売される。価格は2,990円。発売を記念して、本日11月13日よりオリジナルミニゲームが公開されている。
たまごっちから飛び出した「まめっち」がUTを着て、落ちてくるアイテムやごはんを拾い集めるシンプルなゲーム。
たまごっち UT/オーバーサイズフィット
サイズ：XS～3XL
WHITE
LIGHT GRAY
PURPLE
BLACK
※掲載画像には販売予定にないカラーが含まれている場合があります。
UT オリジナルたまごっち
本体サイズ: 約54×43×18mm（縦×横×厚）
・Original Tamagotchi×1
・取扱説明書×1
・Original Tamagotchi本体: ABS・PC・SI
※掲載画像には販売予定にないカラーが含まれている場合があります。
(C)BANDAI