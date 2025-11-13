【たまごっち UT】 12月19日 発売予定 価格：各1,990円 【UT オリジナルたまごっち】 12月19日 発売予定 価格：2,990円

ユニクロは、30周年を迎える「たまごっち」とコラボレーションしたUT（グラフィックTシャツ）を12月19日より発売する。価格は各1,990円。

さらに、「UT オリジナルたまごっち」も販売される。価格は2,990円。発売を記念して、本日11月13日よりオリジナルミニゲームが公開されている。

【ミニゲーム「たまごキャッチ」】

たまごっちから飛び出した「まめっち」がUTを着て、落ちてくるアイテムやごはんを拾い集めるシンプルなゲーム。

たまごっち UT/オーバーサイズフィット

価格：各1,990円

サイズ：XS～3XL

WHITE

LIGHT GRAY

PURPLE

BLACK

※XS・XXL・3XLサイズは、オンラインストアのみでの取り扱いとなります。

※掲載画像には販売予定にないカラーが含まれている場合があります。

UT オリジナルたまごっち

価格：2,990円

本体サイズ: 約54×43×18mm（縦×横×厚）

［セット内容］

・Original Tamagotchi×1

・取扱説明書×1

［製品素材］

・Original Tamagotchi本体: ABS・PC・SI

※掲載画像には販売予定にないカラーが含まれている場合があります。

(C)BANDAI