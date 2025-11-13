シャオミ・ジャパンは、家中の隅々までしっかり見守る「Xiaomi スマートカメラ C201」を2025年11月12日に発売しました。実売価格は3080円（税込）。

記事のポイント 見守り用途などに使えるフルHD画質のスマートカメラ。人物検知やペット検知、赤外線ナイトビジョンなど基本的な機能はしっかり備えていながら、実売3080円という価格が魅力です。

「Xiaomi スマートカメラ C201」は、見守りカメラ、ペットカメラ、防犯カメラとして使えるネットワーク対応のスマートカメラ。200万画素の解像度で、鮮明な1080p HD画質を実現し、細部までしっかり捉えた高解像の映像を楽しめます。

「Xiaomi スマートカメラ C201」

カメラレンズは上下左右にスムーズに回転し、スマートフォンから自在に操作も可能です。より広い視野で全体を隅々まで捉えることにより、お家や家族をしっかりと見守ります。

ローカルAIの人物検知アルゴリズムを搭載しており、どんな動きも瞬時に捉えて追跡し、リアルタイムでスマートフォンに通知します。クラウド処理を必要としないため、人物検知がより速く、より正確に働きます。

また、ペットを検知すると自動で動きを捉えて追跡し、どんなかわいい瞬間も逃さずキャッチします。

6つの赤外線照射器による赤外線ナイトビジョン機能を備え、暗い夜でも家族の睡眠を妨げることなく撮影できます。高感度画像センサーにより低光量環境にも対応し、カラー画像を長期間保持することができます。

「Xiaomi Homeアプリ」に対応しており、映像表示、録画、カメラ操作、双方向通話など様々なコントロールが可能です。Google HomeとalexaのAmazon Alexaによる音声操作にも対応しています。

カメラのレンズを上に向けて本体内部に隠すことで物理的に遮蔽できるため、セキュリティが確保され、安心感を得られます。またセキュリティチップも搭載しており、効果的にデータ通信とストレージセキュリティを確保することで、プライバシーを保護します。

シャオミ・ジャパン 「Xiaomi スマートカメラ C201」 発売日：2025年11月12日 実売価格：3080円（税込）

The post ペットも夜間もばっちり撮れる！ フルHD画質の「Xiaomi スマートカメラ C201」 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.