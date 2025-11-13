樹（草川拓弥）の過去が明らかに 『地獄は善意で出来ている』第5話あらすじ
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の草川拓弥が主演を務める、カンテレ×FODドラマ『地獄は善意で出来ている』（カンテレ：毎週木曜 深0：15、フジテレビ：毎週木曜 深0：45）の第5話が、きょう13日深夜に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】神妙な面持ちで…過去を話す草川拓弥
本作は、過去の過ちにより世間から厳しい目が向けられ、不遇の日々を送る前科者たちが、人生のやり直しをかけた“更生プログラム”の中で、残酷な罠に巻き込まれ、衝撃の結末に向かっていく、ヒューマン・サスペンス。「元受刑者特別支援プログラム」に招待を受けた主人公・高村樹（草川）が、同じく招待されたほかの面々とともに同プログラムに参加する。
■第5話あらすじ
カトウ（細田善彦）が翔太（吉田健悟）を殺害した。そうとは知らない樹たちは、翌朝、何食わぬ顔で現れたカトウから、翔太が自らリタイアしたことを聞かされる。しかし、ふに落ちない樹は、琥太郎（高野洸）たちに自室の壁に書かれた“逃げろ”の文字を見せ、翔太の身にも何か起きたのかもしれないと推察する。すると、理子（渡邉美穂）と夢愛（井頭愛海）も、施設での生活に違和感を覚えていたことを明かし、メンバーの間には得体の知れない恐怖心が漂う。脳裏にはリタイアの文字もよぎるが、それでも樹だけは、迷わず施設に残ることを選択する。
やがて一同は、翔太が本当にリタイアしたのか確かめるため、前夜の防犯カメラの映像を確かめることに。だが、動画を管理している場所は、ほかならぬカトウの部屋。たとえ侵入に成功しても、見つかったら何をされるか分からない――。すると琥太郎が、定期便のトラックが来たときを狙えばいいと提案。2日後、カトウが到着した荷物の検品に向かうと、樹と琥太郎はスタッフの目を盗んでカトウの部屋へ急ぐ。しかし、侵入に成功したのもつかの間、なぜか早々に部屋に戻ってくる気配がして…。
一方で、残された4人の間にはいつの間にか仲間意識が芽生え始めていた。しかし、樹はそんな関係に戸惑いを隠せない様子で、不思議に思った琥太郎が再び「お前が欲しいものってなんなの？」と聞くと、樹は自らの過去を語り始めて…。
