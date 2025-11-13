トム・クルーズと破局のアナ・デ・アルマス、イケメンベンチャーキャピタリストとデートを目撃される
トム・クルーズとの破局が報じられたばかりのアナ・デ・アルマスが、ベンチャーキャピタル会社で働くイケメン男性とデートを目撃された。
【写真】26歳差トム・クルーズ＆アナ・デ・アルマス、交際タイムライン
TMZによると、現地時間11月11日にロサンゼルスにて、愛犬を連れ、ベンチャーキャピタリストのマルセロ・ヴァレンテと歩くアナの姿がキャッチされたそう。
アナはデニムオンデニムコーデに、白いTシャツとベルト、スニーカー、そしてサングラスをコーデ。マルセロは白いジップアップジャケットに黒いハーフパンツとスニーカーというルックだった。2人でインテリアショップで買い物をしたものとみられる。
アナは今年2月にトムとの2ショットを初めてキャッチされ、仕事上の付き合いか、ロマンティックな関係なのかと注目を集めた。そして、7月にスペイン・メノルカ島沖のヨットバカンスと、アナの自宅がある米バーモント州ウッドストックにて手つなぎデートを立て続けにキャッチされ、交際説が濃厚となった。
8月にはプロポーズの噂が浮上したが、10月に、交際9か月で破局したと伝えられている。
