»àÊÁÌÚ¡á»ÖÂ¼Å¾¸É¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¥Ç¥¯¡¢¤½¤·¤ÆµÞÅ¾Ä¾²¼¤ÎÅ¸³«¤Ø¡Ä¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡ÙÂè7ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡õ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¸ø³«
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡È¥Ò¥í¥¢¥«¡É¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ½ª¾Ï¤È¤Ê¤ë¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¡Ëè½µÅÚÍË¡¡¸å5¡§30¡ËÂè7ÏÃ¡ÊÄÌ»»166ÏÃ¡Ë¡ÖÁêß·¤¯¤ó¤«¤é¡×¤¬15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¤¢¤é¤¹¤¸¡¢Àè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¢30ÉÃÍ½¹ðÊÔ¤¬13Æü¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¤¨¤Ã¡©¤³¤ÎÎÞ¤Ï°ìÂÎ¡ÄÈý´Ö¤ò´ó¤»¤ÆâË¤à¥Ç¥¯
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤Æ2014Ç¯¤«¤é24Ç¯¤Î10Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡¢ËÙ±Û¹ÌÊ¿»á¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬¸¶ºî¡£¡È¸ÄÀ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄ¶¾ïÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤ÎÂ¸ºß¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÎÐÃ«½Ðµ×¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥Ç¥¯¡Ë¤¬¡¢¼Ò²ñ¤ò¼é¤ê¡¢¡È¸ÄÀ¡É¤ò°ÍÑ¤¹¤ëÈÈºá¼Ô¡ÈÅ¨¡Ò¥ô¥£¥é¥ó¡Ó¡É¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡È¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼°éÀ®¤ÎÌ¾Ìç¡¦Íº±Ñ¹â¹»¤ÇÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ëÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£2016Ç¯¤ÎÂè1´ü¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÂè7´ü¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈFINAL SEASON¡É¤ÏÄÌ»»8´üÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Âè7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¡È¸ÄÀ¡É¥ï¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ª¡¼¥ë¤ò»àÊÁÌÚ¤Ë¾ùÅÏ¤·Èà¤ÎÆâÌÌ¤Ø¤ÈÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¥Ç¥¯¤¬¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î»àÊÁÌÚ¡á»ÖÂ¼Å¾¸É¤ÈÀÜ¿¨¡£¤«¤Ä¤ÆÅ¾¸É¤¬¡ÖÊø²õ¡×¤Çµ¯¤³¤·¤¿Èá·à¤òÃÎ¤Ã¤¿¥Ç¥¯¤Ï¡¢¤½¤Î¾®¤µ¤Ê¼ê¤ò°®¤Ã¤ÆÉ¬»à¤Ë¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ò²õ¤·¤¿Å¨¡Ò¥ô¥£¥é¥ó¡Ó»àÊÁÌÚ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÆâ¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î¿®Ç°¤ò´Ó¤³¤¦¤È¤¹¤ë¥Ç¥¯¡£¥Ç¥¯¤È»àÊÁÌÚ¤ÎÂÐÖµ¤Ï²¿¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ½ª·èÀï¤Ï¤½¤³¤«¤éµÞÅ¾Ä¾²¼¤ÎÅ¸³«¤ò¸«¤»¤ë¡£Àè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤Î¥Ç¥¯¤ä»àÊÁÌÚ¡á»ÖÂ¼Å¾¸Ì¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¦¥Þ¥¤¥¯¡¢¥¨¥ê¤é¤ÎÎÞ¤Î°ÕÌ£¤È¤Ï¡£
