『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』ロゼッタ姫、クッパJr.も登場するトレーラー解禁！
2026年4月24日公開の映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』より、オフィシャルトレーラーとポスターが解禁された。
【動画】ロゼッタ姫やクッパJr.も登場！ 『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』オフィシャルトレーラー
本作は、「スーパーマリオブラザーズ」の世界観を基にしたアニメーション作品であり、2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く2作目。前作および本作は、イルミネーションのクリス・メレダンドリと、任天堂の宮本茂によってプロデュースされている。
また、前作に続きアーロン・ホーヴァスとマイケル・ジェレニックが監督を務め、脚本もマシュー・フォーゲルが続投。音楽はブライアン・タイラーが再び手掛ける。
声優陣には、クリス・プラット、アニャ・テイラー＝ジョイ、チャーリー・デイ、ジャック・ブラック、キーガン＝マイケル・キー
ケヴィン・マイケル・リチャードソンが名を連ねる。
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、2026年4月24日全国公開。
【動画】ロゼッタ姫やクッパJr.も登場！ 『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』オフィシャルトレーラー
本作は、「スーパーマリオブラザーズ」の世界観を基にしたアニメーション作品であり、2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く2作目。前作および本作は、イルミネーションのクリス・メレダンドリと、任天堂の宮本茂によってプロデュースされている。
声優陣には、クリス・プラット、アニャ・テイラー＝ジョイ、チャーリー・デイ、ジャック・ブラック、キーガン＝マイケル・キー
ケヴィン・マイケル・リチャードソンが名を連ねる。
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、2026年4月24日全国公開。