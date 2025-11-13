実は吉本所属だった「SASUKE」常連の俳優、退所を発表「前向きな決断です」 超人レベルの筋肉で活躍
俳優の梶原颯（31）が13日、自身のXを通じて、所属する吉本興業からの退所を発表した。
【ご報告】と題して掲載した文書で「私、梶原颯は、このたび所属しておりました吉本興業を退所することになりました」と報告。2019年から6年間所属した事務所について「まだ何者でもなかった自分に声をかけてくださり、俳優・タレントとして活動するチャンスをくださったこと、そして『やってみたいです』と言えば自由に挑戦をさせてくれた事務所の皆さまには、心から感謝しています」とつづった。
続けて「もっと色々なことに挑戦してみたい、表現の幅をさらに広げたいという前向きな気持ちからの決断です」と退所の理由を説明。芸能活動は継続し「皆様にお会いできる機会もこれまで以上に作っていきたいと思っています」と今後の活動を見据えた。
梶原は俳優としてテレビ東京系「ウルトラマンブレーザー」（バンドウ ヤスノブ役）などに出演。また、鍛え抜いた肉体を生かし、TBS系「SASUKE」でも各ステージを超速でクリアする“スピードスター”として頭角をあらわし、常連選手として活躍している。
