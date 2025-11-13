ヨルシカ、“文通”を読み進める異例の書簡型小説『二人称』発売へ 封筒32通を一通ずつ開封する体験型文学
ヨルシカが、書簡型小説『二人称』（講談社）を2026年2月26日に発売することが決定した。ヨルシカで作詞作曲を手がけるコンポーザー・n-bunaが原案と執筆を担当する作品で、封筒32通と原稿用紙、便箋あわせて約170枚で構成される予定。
同作は、「詩を書く少年」と「文学を教える先生」の2人の“文通”を読者が実際に封筒を開封しながら追体験するという、出版業界でも異例の体験型文学。一通ずつ手紙を取り出しながら読み進めるという行為そのものが、物語世界への没入を生み出す仕掛けとなっている。
ヨルシカはこれまでも、言葉や文学をモチーフにした楽曲を多数発表してきた。『二人称』は、そうした世界観を結晶させた一冊であり、ヨルシカを知らない読者にとっても“物語”として楽しめる構成となっている。
あわせて、ヨルシカのオフィシャルYouTubeチャンネルでは、同小説のティザー映像も公開中だ。
■あらすじ
「チラシを拝見しました。もしよろしければ、僕の作品を添削していただけないでしょうか？」
一通の手紙から始まった、詩を書く少年と文学に詳しい「先生」の奇妙な文通。
「君はこれから、途方もなく広い砂の海から、たった一粒の琥珀を見つけなければいけない」
先生の言葉に導かれ、少年は言葉と世界を知っていく。
だがある日、手紙のやりとりに潜むかすかな違和感に気づいて──。
密かな文通は、やがて思わぬ真実へとつながっていく。
「先生、先生はどういう人なんですか？」
実際の封筒と手紙を一枚ずつ開く体験を通して、令和を代表するアーティスト・ヨルシカが描く、まったく新しい“書簡型小説”。
■商品構成（予定）
小封筒32通、原稿用紙＋便箋170枚程度、大封筒1個、外箱（315mm×315mm）1個
