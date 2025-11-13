キム・ユジョン、“天使の顔を持つ悪魔”を演じる役作り「完全に飲み込まれる瞬間が…」 キム・ヨンデは「無条件の愛」に魅力を 【韓国ドラマ『親愛なるX』インタビュー】
俳優キム・ユジョンとキム・ヨンデが出演する韓国ドラマ『親愛なるX』が6日より、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ （ディズニープラス）」のコンテンツブランド スターにて配信中。本作は大ヒット作品『愛の不時着』『涙の女王』『私の夫と結婚して』などで知られるスタジオドラゴンが制作し、人気ウェブトゥーンが原作の衝撃的なロマンス・スリラー。人生の最底辺から頂点まで登りつめた俳優ペク・アジン（キム・ユジョン）の壮絶な破滅と、彼女を守るために地獄を選んだユン・ジュンソ（キム・ヨンデ）の切なくも激しい愛の軌跡を描く。
【写真】寄り添う2人…キム・ユジョンに「無条件の愛」を向けるキム・ヨンデ
このたび出演するキム・ユジョン、キム・ヨンデ、キム・ドフン、イ・ヨルム、そしてイ・ウンボク監督のインタビューが到着。キャスティングの理由や、悪役を演じるにあたっての役作り、見どころなどを語ってもらった。
■監督が明かすキャスティングの理由「才能ある俳優たちと仕事がしたいと思っていた」
――イ・ウンボク監督、作品を紹介してください。
イ・ウンボク監督：原作ウェブトゥーンを初めて読んだとき、天使と悪魔というテーマ、そして人間の善と悪についての議論を思い起こさせました。『親愛なるX』は、残酷な運命のもとに生まれた「天使の顔を持つ悪魔」ペク・アジンと、彼女の周りに絡みつく2人の守護天使を追うダークロマンサスペンスです。
――それぞれのキャラクターを紹介してください。
キム・ユジョン：私は天使の顔を持つ悪魔、ペク・アジンを演じます。
キム・ヨンデ：僕はアジンに対する絶対的な愛を信じ、何があっても彼女のそばに立つユン・ジュンソを演じます。
キム・ドフン：僕はアジンの守護天使の一人、キム・ジェオを演じます。
イ・ヨルム：私はアジンのライバルであり、彼女との出会いを通して成長していくレナの役を引き受けます。
――イ・ウンボク監督、この俳優たちをキャスティングしたきっかけは何ですか。
イ・ウンボク監督：私たちの縁が運命のように集まったと感じました。実際、キム・ユジョンさんのこのプロジェクトへの関心が、『親愛なるX』を実現させる大きな役割を果たしました。私は長い間、これらの才能ある俳優たちと仕事がしたいと思っていたので、すべてが自然にまとまりました。
――キム・ユジョンさんはヴィラン（悪役）を演じます。この挑戦にどのように取り組みましたか。
キム・ユジョン：「挑戦」だと考えないようにしました。そう考えると、考えすぎてしまうかもしれないからです。原作ウェブトゥーンと台本を両方分析する中で、アジンはすでに綿密に表現されていることに気づきました。ですから、彼女を「演じる」というよりは、「自分を空にする」というアプローチで役に取り組みました。視聴者の皆さんに「彼女は今、何を考えているのだろう？」と思わせたかったので、それを目を通して表現しようと努めました。
――出演を決めた理由は何ですか。
イ・ヨルム：私は原作ウェブトゥーンのファンで、イ・ウンボク監督とパク・ソヒョン監督と仕事がしたいと思っていました。台本を読んで、他の俳優たちとのケミストリーを築くことにわくわくしました。
キム・ドフン：台本は魅力的で、これまでに見たことのないキャラクターでした。監督から「この役は君にぴったりだ」と言われたとき、自信が湧きました。
キム・ヨンデ：僕はジュンソの「無条件の愛」に惹かれました。彼のようなキャラクターに出会うことは稀であり、監督や共演者と共に仕事ができることに興奮しました。
キム・ユジョン：ペク・アジンは、どんな俳優でも引き受けたいと思う役です。単なる悪役ではなく、人間関係を通して意味を伝えるキャラクターです。何よりも、イ・ウンボク監督との会話が私に信頼と勇気をくれました。
――イ・ウンボク監督、『Sweet Home −俺と世界の絶望−』に続くウェブトゥーンの映像化ですが、原作との差別化はどのように図りましたか。
イ・ウンボク監督：ウェブトゥーンのメインプロットとキャラクターの流れは追いつつ、心理的な複雑さや周囲のキャラクターの物語を加えました。実写化であるため、俳優たちの「汗と涙」が深みを加え、シリーズ後半の成人タイムラインは完全にオリジナルです。
――イ・ウンボク監督、悪役が主人公となるドラマを演出するのは今回が初めてです。いかがでしたか？
イ・ウンボク監督：すべては「なぜ私たちは悪い人を好きになるのか？」という疑問から始まりました。ジュンソのナレーションに「なぜ僕はこんなに残酷な人を愛してしまうのだろう？」というセリフがあり、それが私に強く響きました。視聴者の皆さんに、時にはアジンを応援し、時には彼女に同情してもらいたかったのです。現場で俳優たちを見守りながら、私は「最初の観客」だと感じていました。
――キム・ユジョンさん、悪役の主人公として、視聴者にどのように共感を抱かせようとしましたか。
キム・ユジョン：私はアジンが、視聴者が必ずしも「応援しなければならない」人物になることを望みませんでした。しかし、彼女がメインキャラクターであるため、視聴者は必然的に彼女の視点を追います。私は、視聴者が彼女の混乱を彼女と共に「感じる」ことに焦点を当てました。
イ・ウンボク監督：各キャラクターがアジンを見る視点は異なっており、そのさまざまな視点が彼女の演技に新たな意味を与えます。
――イ・ヨルムさんのキャラクターは原作ウェブトゥーンとは異なります。彼女をどのように解釈し、準備しましたか。
イ・ヨルム：レナは自分の感情に正直で純粋です。計算された反応ではなく、その瞬間に湧き上がるありのままの、即座の感情に焦点を当て、それを表現しようと努めました。
■「新しい一面」を見せる役作りについて 自身とは「100パーセント」似ていない
――キム・ユジョンさん、この作品で「新しい一面」を見せているという声が多くあります。ご自身と監督はどのように感じていますか。
イ・ウンボク監督：「悪」のキャラクターの感情をどう表現するかについて、たくさん話し合いましたが、撮影が始まると私の心配は消えました。
キム・ユジョン：ペク・アジンに完全に飲み込まれる瞬間がありました。奇妙でしたが、誰もが多面性を持っていると信じています。「別の私を見せる」というよりも、キャラクター間の感情が自然に溶け合うことを望みました。
――キム・ヨンデさんとキム・ドフンさんは、どちらもアジンに深く献身的な男性を演じますが、どのように差別化を図りましたか。
キム・ヨンデ：ジュンソはアジンを長く知っているため、理性的で落ち着いていますが、ジェオは感情的で荒々しいです。彼女を助ける方法も異なり、ジュンソは背後から支えるのに対し、ジェオは常に前に出ます。
イ・ウンボク監督：ジェオはアジンを神のように崇拝し、無条件に従いますが、ジュンソは道徳観を持っています。彼は彼女が行き過ぎたときに止めようとしたり、彼女の重荷を自分で引き受けようとさえします。ジュンソの物語は贖罪であり、アジンを人間に戻そうとする旅です。
キム・ドフン：彼らの対照は台本の中で明確であり、2人が一緒に登場するとその違いが非常に顕著になります。
――キム・ユジョンさん、あなたのイメージは常に明るく健全でした。ペク・アジンとどれくらい似ていますか。
キム・ユジョン：マイナス100パーセントです。彼女は実際の私とは全く異なります。
■見どころは「アジンの旅路そのものを見守ること」
――イ・ウンボク監督、このシリーズにはいくつかの強烈なシーンが含まれています。演出においてどのようにバランスを取り、視聴者はどこに注目すべきでしょうか。
イ・ウンボク監督：そのシーンは原作でも非常に重要だったので、深く考えました。アジンが華やかな世界に入る前に、物語の最も極端な地点が必要だと感じました。全体として、『親愛なるX』は「ダークなおとぎ話」のようなものです。物語が展開するにつれて、残酷さから道徳、成長、そして忍耐というテーマへと移行していきます。アジンの旅路そのものを見守ることが、重要なポイントになるでしょう。
――韓国ではOTTプラットフォームTVINGを通じて、日本ではDisney+を通じて公開される『親愛なるX』ですが、海外の視聴者にはどのような点が響くと思いますか。
イ・ウンボク監督：俳優たちのパワフルな演技と、善と悪の境界線が曖昧な物語は、普遍的に響くでしょう。
キム・ユジョン：海外のファンの皆さんが、TVINGオリジナル作品にもっと簡単にアクセスできるようになることをうれしく思います。この物語は人間の感情と人間関係の極限を探求しているため、世界中の観客が共感できると信じています。
――視聴者が期待すべき重要なハイライトは何ですか。
イ・ヨルム：各キャラクターがそれぞれの物語を持っています。感情の豊かさに期待してください。
キム・ドフン：このシリーズは、各キャラクターがアイデンティティを形成する時期、混沌としつつもエネルギーに満ちた時間を捉えています。
キム・ヨンデ：視聴者の皆さんが、キャラクター間の関係からもたらされるスリルとカタルシスを楽しんでくれることを願っています。
キム・ユジョン：苦痛で暗い瞬間もありますが、私たちの現場は常に温かく、喜びに満ちていました。このドラマは善と悪の境界線に問いを投げかけています。単なる刺激的な部分だけでなく、そこに注目していただければと思います。
イ・ウンボク監督：この4人の主要キャストを超えて、多くの物語が絡み合っています。予測不可能な展開と感情的に深遠な旅路を期待してください。
