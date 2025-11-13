BILLY’S × size? が手がける “JAPAN CITY SERIES” 第二弾──京都をフィーチャーした「adidas KYOTO」が登場
スニーカーセレクトショップ BILLY’S ENT（ビリーズ エント） と、イギリス発のスニーカーブティック size?（サイズ?） のパートナーシップによる「adidas originals “JAPAN CITY SERIES”」から、第2弾モデル「KYOTO」が登場します。2025年11月15日（土）にBILLY’S京都店で先行発売し、11月21日（金）からはBILLY’S各店舗およびオンラインストアで販売を開始します。国内での取り扱いはBILLY’S限定となります。
Courtesy of BILLY’S
本シリーズは、1970〜80年代にadidasが世界各都市をテーマに展開した「CITY SERIES」を現代的に再解釈するプロジェクトです。第1弾「SAPPORO」に続く「KYOTO」では、日本の美意識を象徴する“静けさと品格”をテーマにデザインを構築しています。
Courtesy of BILLY’S
ベースモデルには、クラシックなトレーニングシューズ「TOBACCO（タバコ）」を採用しています。通常モデルには入らない都市名の刻印をスリーストライプ横に配した特別仕様で、BILLY’Sとsize?がそれぞれの解釈でカラーリングを施した2モデルが登場します。
Courtesy of BILLY’S
BILLY’S バージョンは、抹茶の深い緑と、茶室の庭に広がる苔を思わせる落ち着いたトーンを基調に、茶筅や町家の竹を連想させるベージュをストライプとヒールに配しています。京都特有の静謐さを穏やかなコントラストで表現しています。
Courtesy of BILLY’S
size? バージョンは、京都に根付くジャズ文化に着想を得ています。使い込まれた木材を思わせるブラウンに、バーライトのブルー、レトロなレッドを差し色として重ね、夜のジャズバーの温かな空気感を色で描いています。
Courtesy of BILLY’S
ビジュアル撮影は町家、日本庭園、鴨川周辺など京都の象徴的な風景で行い、靴と風景が呼応し合う構成で、控えめでありながら揺るがない存在感を伝えています。京都という土地性とプロダクトのキャラクターが響き合う、一貫した世界観に仕上がっています。
【商品概要】
ブランド：adidas
商品名：KYOTO
カラー：グリーン、ブラウン
値段 ：\15,400 （税込）
展開サイズ：22.5cm~29cm,30cm
発売日：11月15日(土) ※BILLY’S京都店限定先行発売
11月21日(金)
オンライン先行予約開始日：11月15日(土) 11時
販売店舗：BILLY’S 各店
BILLY’S Online（https://www.billys-tokyo.net/shop/）
本シリーズは、1970〜80年代にadidasが世界各都市をテーマに展開した「CITY SERIES」を現代的に再解釈するプロジェクトです。第1弾「SAPPORO」に続く「KYOTO」では、日本の美意識を象徴する“静けさと品格”をテーマにデザインを構築しています。
Courtesy of BILLY’S
ベースモデルには、クラシックなトレーニングシューズ「TOBACCO（タバコ）」を採用しています。通常モデルには入らない都市名の刻印をスリーストライプ横に配した特別仕様で、BILLY’Sとsize?がそれぞれの解釈でカラーリングを施した2モデルが登場します。
Courtesy of BILLY’S
BILLY’S バージョンは、抹茶の深い緑と、茶室の庭に広がる苔を思わせる落ち着いたトーンを基調に、茶筅や町家の竹を連想させるベージュをストライプとヒールに配しています。京都特有の静謐さを穏やかなコントラストで表現しています。
Courtesy of BILLY’S
size? バージョンは、京都に根付くジャズ文化に着想を得ています。使い込まれた木材を思わせるブラウンに、バーライトのブルー、レトロなレッドを差し色として重ね、夜のジャズバーの温かな空気感を色で描いています。
Courtesy of BILLY’S
ビジュアル撮影は町家、日本庭園、鴨川周辺など京都の象徴的な風景で行い、靴と風景が呼応し合う構成で、控えめでありながら揺るがない存在感を伝えています。京都という土地性とプロダクトのキャラクターが響き合う、一貫した世界観に仕上がっています。
【商品概要】
ブランド：adidas
商品名：KYOTO
カラー：グリーン、ブラウン
値段 ：\15,400 （税込）
展開サイズ：22.5cm~29cm,30cm
発売日：11月15日(土) ※BILLY’S京都店限定先行発売
11月21日(金)
オンライン先行予約開始日：11月15日(土) 11時
販売店舗：BILLY’S 各店
BILLY’S Online（https://www.billys-tokyo.net/shop/）