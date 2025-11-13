『福フェス』最終出演アーティスト6組発表 キタニタツヤ、CUTIE STREET、MAN WITH A MISSIONらが参戦【全出演アーティストのリストあり】
福岡ソフトバンクホークスは、スペースシャワーエンタテインメントプロデューシングおよびセレクトショップ「BEAMS」を展開するビームスと共同でプロデュースする音楽フェス『FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive』（福フェス）を来年1月24日、25日にみずほPayPayドーム福岡で開催。最終LIVE ACTとして6組の出演が発表され、イベントの全出演アーティストが決定した。
最終LIVE ACTとして発表されたのはキタニタツヤ、CUTIE STREET、sumika、Novelbright、PEOPLE 1、MAN WITH A MISSIONの6組となる。
また、福フェスの5回目の開催を記念した“福フェス5th ANNIVERSARY企画”の一環として、1月24日公演の終演後に「“福フェス5th 企画”DJ LIVE〜AFTER PARTY〜」を行う。DJをてんぷらDJアゲまさ a.k.a. 小野武正（KEYTALK／Alaska Jam）が務め、福フェスを盛り上げる。このDJイベントには1月24日の入場者だけでなく、1月25日のチケットを持っている人も参加できる。
チケットオフィシャル＜最終＞先行（抽選）受付開始は、きょう13日から24日まで。
■FUKUOKA MUSIC FES.2026 出演全アーティスト・出演日
【DAY1：1月24日】
・THE ORAL CIGARETTES
・coldrain
・櫻坂4 6
・Chevon
・Novelbright
・ハルカミライ
・PEOPLE 1
・04 Limited Sazabys
・BLUE ENCOUNT
・HEY-SMITH
・マキシマム ザ ホルモン
・MAN WITH A MISSION
【DAY2：1月25日】
・ano
・[Alexandros]
・キタニタツヤ
・CUTIE STREET
・Creepy Nuts
・クリープハイプ
・go!go!vanillas
・sumika
・This is LAST
・My Hair is Bad
・マルシィ
・RIP SLYME
