ZOZOTOWN、HYBEとのコラボ企画発表 TOMORROW X TOGETHER、&TEAMら5組が参加
ファッションEC「ZOZOTOWN」とグローバルエンターテインメントライフスタイル・プラットフォーム企業「HYBE」による企画「ZOZOTOWN with HYBE MUSIC GROUP」の始動が、発表された。
【番組カット】JOの公約も実現！3冠の快挙を達成した&TEAM
同企画は「HYBE MUSIC GROUP」との特別企画。「HYBE MUSIC GROUP」のレーベルそれぞれの所属アーティストをイメージしたアイテムを25日からZOZOTOWN限定で販売する。
企画には、TOMORROW X TOGETHER、&TEAM、BOYNEXTDOOR、TWS、ENHYPENの順に5組のアーティストが参加する。コンセプトは「Artist’s Day Off」。まるでアーティストと一緒にオフタイムを過ごしているかのような気分になれるオリジナルアイテムを展開する。
【ZOZOTOWN with HYBE MUSIC GROUP販売期間】
■第1弾（TOMORROW X TOGETHER）
11月25日正午から12月5日
■第2弾（&TEAM）
12月11日正午から22日
■第3弾（BOYNEXTDOOR）
2026年1月13日正午から23日
■第4弾（TWS）
2026年2月10日正午から20日
■第5弾（ENHYPEN）
2026年3月3日正午から13日
