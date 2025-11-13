◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）＝１１月１３日、美浦トレセン

西山智昭記者が注目する「考察」キーポイント編は、京都競馬場の改修前、改修後の馬場傾向からロードカナロア産駒に注目した。

京都競馬場が新装され、今年で３回目のエリザベス女王杯となる。改修工事では芝をほぼ全てはがし、路盤を掘り起こしてイチから造り直された。新コースの傾向を探るべく休止期間前後の約２年半、《１》改修前１８年１月〜２０年１１月（２９７レース）と《２》リニューアル後２３年４月から先週（２９３レース）の中距離戦（芝１８００〜２２００メートル）を比べてみると、飛躍的に成績が上がった種牡馬を見つけた。

ロードカナロアは《１》の期間では１０勝、勝率９・０％（のべ１００頭以上出走させた種牡馬）で勝ち数８位、勝率は７位だが、《２》で勝ち数は４位の１８勝に躍進し、勝率１６・４％に至っては堂々の１位に浮上していた。

ロードカナロア自身の種牡馬成績も京都での芝の勝率は《１》１０・９％から《２》１２・２％に上がっていた。新装の京都競馬場はより短距離系のスピードが生きる馬場に変化している可能性がある。

同産駒のブレイディヴェーグはリニューアル１回目の勝ち馬。今年の該当馬カナテープ（牝６歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）は１８００メートルまでしか経験がないが、関屋記念をレコードで駆け抜けたスピードが新装の京都で生きる可能性は十分にある。堀調教師も「折り合いに不安がないので、距離はこなしてくれそうだし、相手関係からは通用してもいい」と期待していた。１４日に発表の枠順を確認して最終的に本命を決めるが、この馬も有力候補の１頭だ。（西山 智昭）