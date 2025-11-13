ルマンド感をアップしてリニューアル！ブルボン「ルマンドココアドリンク缶１８０」

ブルボンは、「ルマンドココアドリンク缶１８０」をリニューアルして2026年3月24日(火)に全国発売します！

 

ブルボン「ルマンドココアドリンク缶１８０」

 

 

発売日：2026年3月24日(火) 全国発売(予定)

販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

内容量：180g

価格：オープンプライス

賞味期限：13カ月

 

2025年3月に発売した“ルマンドココアドリンク”が、リニューアルして登場！

気温が高くなる時期でもすっきりした飲み心地になるよう配合が見直されています。

“ルマンド感”をアップさせた味わいをお楽しみいただけます。

 

お菓子がそのままドリンクになったような、不思議な感覚が楽しめる缶飲料！

 

ブルボンから発売される「ルマンドココアドリンク缶１８０」の紹介でした。

