大阪市此花区のテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（ＵＳＪ）」は１３日、世界的ＤＪでプロデューサーのＺｅｄｄと初めてコラボレーションする”新音楽体験”のライド・アトラクション「スペース／ファンタジー・ザ・ライド 〜ＣＬＵＢ ＺＥＤＤ ＲＥＭＩＸ〜」を来年１月３０日〜８月１７日の期間限定で開催すると発表した。

「スペース・―」は人気の屋内型スピンコースター。その急降下やスピード感などライドの動きに合わせて、約１２億回再生（Ｙｏｕｔｕｂｅ、１０月１日時点）を記録する「Ｂｒｅａｋ Ｆｒｅｅ（ｆｅａｔ．Ｚｅｄｄ）」や、約３・９億回再生（同）の「Ｃｌａｒｉｔｙ（ｆｅａｔ.Ｆｏｘｅｓ）などメガヒット曲をＺｅｄｄがオリジナルリミックスで制作。カラフルな光、レーザー演出とともに、”音に乗る体験”が楽しめるという。

乗車前のキューライン（待ち列）では本人厳選のプレイリストやスペシャルムービーが来場者の気分を高める。

Ｚｅｄｄは「この素晴らしいライドに、アイデアを反映できるってものすごく興奮しているよ！ アトラクション、クラブ、未来の宇宙空間の旅、そして全てが融合した今までにない新しい音楽体験を、みんな楽しんで！」とコメントを寄せた。