”S耐”マシン直系の「BRZ」が登場

2025年11月13日、スバルのモータースポーツブランドである「スバルテクニカインターナショナル（STI）」は、スポーツカー「BRZ」の特別仕様車「STI Sport TYPE RA」（以下、BRZタイプRA）を発表。同日より抽選販売の申し込み受け付けを開始しました。

【コダワリ仕様！】これが“レースカー顔負け”仕様のBRZです（写真で見る）

このBRZタイプRAは、市販車ベースのマシンで戦う「スーパー耐久」（通称：S耐）シリーズをはじめ、モータースポーツ活動での技術やノウハウを活かして製作されたコンプリートカーです。

エンジンはS耐参戦車両の「Team SDA Engineering BRZ CNF Concept」と同様、各パーツの重量や回転バランスを調整した「バランスドエンジン」を搭載。ピストンやコンロッド、クランクシャフトといったエンジンの基幹部品のほか、フライホイールやクラッチカバーに至るまで、高精度でバランス取りが行われ、スムーズな吹け上がりを実現しています。

また、6速マニュアル式の変速機には、シフトダウン時の自動回転調整や、アクセルを戻さずにシフトアップできるシステムを備えた「シフトアシスト機能」も装備しました。

このほか、リアのデファレンシャル（差動機構）ケースには、S耐車両やBRZのワンメイクレース車両でも使用されている、冷却フィン付の物を採用。足回りではZF製の専用ダンパーや、ボディ剛性などを高めるSTI製フレキシブルパーツも装着しています。

そして、タイプRAはこれらの特別装備に加え、スワンネック形状のドライカーボン製リアスポイラーを専用装備した「TYPE RA with Rear Spoiler」（以下、withリアスポイラー）もラインナップします。

タイプRAシリーズは300台を限定販売する予定で、税込み価格は標準のタイプRAが497万2000円（200台限定）、withリアスポイラーが547万8000円（100台限定）です。

抽選の申し込みは2025年11月13日〜11月30日の期間で受け付けるほか、11月15日・16日に富士スピードウェイで開催されるS耐シリーズの2025年最終戦には、発売に先駆けてタイプRAの実車を展示する予定です。