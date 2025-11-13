杉浦太陽、中3長男の受験勉強事情を明かす「塾の先生がビビるぐらい…」

11月12日、杉浦太陽が自身のYouTubeチャンネル『たぁちゃんネル』を更新。中学3年生の長男の受験勉強事情を語った。

今回の動画では、杉浦が家族の近況についてトーク。この中で、杉浦は、「青空の受験ももうすぐ。いうてもまだあと4ヶ月ぐらいあるか」「でも青空はね、友達と遊ぶ時間も確保しながら、やることしっかりやってんねん」と、長男についてコメント。

続けて、「中1中2の時はそんな勉強が好きじゃなくて、もう野球少年やったから。勉強より野球命できたから成績はまぁいいかと思っててんけど、青空が行きたい高校っていうのがやっぱり今のレベルじゃ足りなかったから」「塾行って夏期講習行って今があんねんけど」と、今は勉強を頑張っていると明かした。

その上で、「1つ集中したらものすごい伸びる子やから、成績がね、塾の先生がビビるぐらい上がって。“こんなに上がる子まず見ないですよ！”ぐらい上がって。まぁ底辺が低かったんですけど、青空が集中した分ドーンと上がったから。今のペースで行けたら青空の志望校には行けるのかなと思ってて」と話していた。