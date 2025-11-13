連日、中心市街地にまで出没しているクマ。



7年前からこの状況を予見していた研究者がいます。



どうすればクマとの境界線を山側に押し戻せるのか？



長年に渡りクマと秋田の森を見続けてきた研究者の提言です。

■「里グマというよりは街グマ」7年前から鳴らしていた警鐘

星崎和彦教授

「いつかこういうことが来るというふうに発言していたと記憶していますが、いよいよこの段階に来たかという、そういう気もちょっといたしております」「 一番変わった点としては、海岸沿いのエリアまで出没が頻発するようになったり、街の中に出てきたりというところは、今まで以上に当たり前になったり（大量出没したおととしよりも）さらに進んだところかなというふうに感じています」「クマの行動パターンの変化・エスカレートの仕方が早いなという印象です」





■クマに70人が襲われ大きな社会問題になったおととし

森林生態学が専門で県立大学で教鞭をとる星崎和彦教授は、クマの管理計画を検討する県の委員会で委員長を勤めています。いまから7年前の2018年に秋田市で開かれたクマに関する討論会。星崎教授はこの時から市街地に現れるクマに警鐘を鳴らしていました。星崎和彦教授（2018年）「もう里グマというよりは街グマと言った方がいいものが現れ始めたというのが、秋田の現状になっているかもしれないです」「人家が密集している地区にクマが出没するっていうのはかつて考えられなかったことなんですが、もう間違いないっていうぐらいまで傾向がはっきり出た頃には、もう家の周りに野良ネコのごとくクマがいる状況が実現してしまっているっていうことになるので」

それから5年後のおととし、県内では過去最多となる70人がクマに襲われるなどしてけがをし、大きな社会問題となりました。



星崎和彦教授（2023年）

「徐々に里グマ、アーバンベアと言われるものが増えてきているというのは、すでに2010年すぎからはじまっていたことですので、人口減少とか少子高齢化とかそういう社会的背景がこの現象をもたらしています。ですのでそういう社会の状況がこのまま推移していく限りは必然の結果だと言わざるを得ないかなと思うので」

■「短期的対策は過剰反応」日常生活をできるだけ犠牲にしない対策を

そして今年はさらなる異常事態に。クマが中心市街地にまで出没。



小中学校では臨時休校や保護者の送迎による渋滞が日常となってきました。



星崎和彦教授

「現状の社会が取っている短期的対策は過剰反応です」「連日学校を休校にしてしまうとか、そういう対策を自分の学校の生徒さんを守ろうとしたり、安全を守ろう、教員を守ろうとしたりっていうことをして、みんながやると、そこはクマにとっては自由に入っていいですよって言ってるようなもんですから。 それを続けるっていうのは得策じゃないんですね」



星崎教授は、県民一人ひとりがクマに関する正しい知識を身に着け、日常生活をできるだけ犠牲にしない対策が必要だと訴えます。



星崎和彦教授

「現在起きていることは（クマとの）境界線が街中のほうにきて、街中の人は正しく恐れることが今できてないんじゃないかなって思うんです。 過剰に恐れてしまっているのかなと思うので」「もう少しどこがクマの隠れ場所になりやすいとか、どういう時間帯に動くんだとかいうことを、私たち市民はクマのことをもっと知識を得なきゃいけないのかなという気がします」「市民の皆さんにも、このクマに対する知識を積極的に収集していただいてなるべく普段通りできるギリギリのところを自分事として各自が対策するっていうことはそろそろ考えなきゃいけないと思いますね」

■県内で広がりつつあるナラ枯れ クマの出没との関連は？

森林の成り立ちや気候変動による影響などをメインに研究を続けている星崎教授。



一つの仮説としながらも、県内で被害が広がりつつあるナラ枯れとクマの出没との関連についても語りました。



星崎和彦教授

「特にナラ枯れに弱いミズナラっていう種類があるんですけども、ミズナラのどんぐり大きくて、クマにとっても食べがいのあるエサだし奥山に多いので、もともとクマの生息地にたくさん生えているドングリの木なんですが、それが枯れてしまうというのは、たまに来る並作豊作の時の結実量がゼロになるってことですから」「ミズナラが枯れてしまうと、ドングリがなくなっていよいよまともに食べられる主食のような食べ物がもう一つなくなってしまったので、もうブナがなくなると山を下りざるを得ないという状況は起きてるっていうふうに考えるのは妥当な推理だと思います。ただそういう証拠が取れないんですよね」

■クマとの境界線を押し戻すために必要なこと

人口減少にエサ不足など様々な要因が重なったことで人里に押し寄せているクマ。



星崎教授は、市街地に近づいたクマとの境界線を山側へ押し戻すために、人の気配を意図的に作り出す必要があると強調します。



星崎和彦教授

「クマ問題は捕まえるっていう行為が少々必要なわけですけど、それは狩猟免許がないとできないことなので、免許を取るとすぐにわなをかけられるかっていうと、そういうわけでもないので、なかなか進まないんですよ」「それで、（県民・市民が）自分ができることでっていうと、その押し戻す作業の方がよっぽどできるんです」「誰かがいる、来るっていうふうに仕向けると、クマからすると面倒くさい地域やなっていうふうにきっとなるんです。 そういうアイディアを出し合う場っていま必要だと思います 」「人の気配が大事なんですよ。それが社会が変わったことによって、こういう問題が起きた一番の原因で、人口も減ったし、仕事場も全部田舎から街中になりましたよね。これはクマからすると、人のいない場所でいる人は腰の曲がった人ばっかりみたいな。 そういう状況を作り始めたのがやっぱり 30年前ですよね。 クマからするとだんだんだんだん行っても大丈夫だなっていうふうに思う機会が増えているっていうのがこの問題の背景ですから、戻そうとすると長期的には昔のような人気を取り戻すっていう何かが必要なんですよ」



「きょうあすの安全を守るっていうことと、2年後、5年後に同じ思いをしなくてするようにするために自分ができることっていうのを何か考えていく時代に入ったのかなと。 それが知事の言う新しいフェーズなんだと思うんです。 被害が新しいフェーズに入っただけではなくて、社会を変えるようなこともちょっと変えないといけないのかなって思いますね」



クマを山に押し戻すために「人の気配が重要だ」と強調する星崎教授。



一方で、人口減少を背景に過疎地を中心市街地に集約するコンパクトシティを掲げている市町村が数多く存在します。



星崎教授は、街づくりにクマを寄せ付けないという視点や工夫を取り入れる必要があると訴えています。