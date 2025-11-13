北東北3県の陸上自衛隊のトップが、12日、鹿角市を訪れ、クマ対応の支援を行っている隊員たちの活動を視察しました。



自衛隊は13日、県内6つの市と村で活動していて、北秋田市では12日、捕獲したクマを土の中に埋める作業に初めて携わっています。



クマ対応への、自衛隊による後方支援が最初に行われ、現在も活動が続く、鹿角市。



自衛隊の車両と、捕獲用のおりを乗せた車が待機していた市役所の敷地内に、先週、県庁に到着したものと同じ、黒塗りの車両が1台到着しました。





土屋弘樹記者「午後2時30分です。北東北3県の陸上自衛隊のトップ・松永師団長が鹿角市役所に到着しました。これから自衛隊によるクマ対応の支援の現場を視察します」活動初日の今月5日には、県庁にも姿を見せていた、陸上自衛隊・第9師団の、松永康則師団長。陸上自衛隊・第9師団 松永康則師団長「任務の特性だとか気象だとか地形とかによりまして違いますけども、基本的にきょうやる活動が、10人から15人ですので、1個オペレーションそれくらいの人数でやる、現場レベルではやることになるのかなと」自衛隊という組織の中ではトップクラスの階級「陸将」に今年3月に昇格した松永師団長。いわば組織の最高クラスの幹部が、自治体や猟友会などと連携する現場の隊員たちの活動を、直接確認しました。土屋弘樹記者「草木に隠れてはっきりとは見えませんが、自衛隊、猟友会、市の職員の姿が確認できます。捕獲用のおりを設置しているものとみられます」■設置とみられる作業活動初日から各地で続けている、捕獲用のおりの設置や運搬作業。自衛隊の“活動の柱”となりつつあり、松永師団長は、まずはこれを確認した模様です。続いて向かった現場は、見通しのよい農地。ここでは、ドローンを使ってクマの居場所を特定するための作業が行われ、現場の隊員たちと同様にヘルメットや防弾チョッキを着用している姿も確認できました。別の場所では、こんな一幕も。土屋弘樹記者「活動内容の説明を受けているのでしょうか。何か言葉を交わしている様子が確認できます」松永師団長と話すのは、隊員とともに“最前線”に立つ市の職員で、活動に対する、感謝の言葉が伝えられたということです。約2時間ほどの視察後、松永師団長は、秋田放送の単独取材に応じました。記者「受け止めを一言」陸上自衛隊・第9師団 松永康則師団長「現場見ましたので勉強になりました。ありがとうございます」記者「自衛隊としての初めての活動でしたけど、現場をご覧になっていかがでしたか？」陸上自衛隊・第9師団 松永康則師団長「一生懸命やっていて、地元の方も安心してるようでしたので、とりあえず現場見られてよかったと思います」現時点で、自衛隊の活動は今月末までの予定ですが、松永師団長は、各市町村のニーズを踏まえ、可能な限りの対応する考えを改めて示しました。記者「どのように今後活動していきたいと思ってますか？」陸上自衛隊・第9師団 松永康則師団長「それぞれ今市町村のニーズに応じてですね、中隊長調整してますので、それに基づいてしっかりと自治体と連携しながら、安全のために努力したいと思ってます」「今のところある程度想定の範囲内で動けているので、特別予想しなかったことが起きてるかというと、そんなことはありません」秋田駐屯地によりますと、自衛隊の活動範囲は13日時点で、6つの市と村にまで広がりました。このうち北秋田市では13日、捕獲・駆除したクマを土の中に埋める作業が初めて行われています。秋田駐屯地が、報道機関に公表した画像には、隊員たちが、現場に小型の重機を投入して作業にあたった様子が収められていました。県によりますと、県内25市町村のうち半数程度が、支援の要請を検討していることから、すべてに対応可能かどうか、自衛隊と調整を進めることにしています。