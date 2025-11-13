「人気が出るのも納得！」日本でもおなじみのドリンクをド軍専属女性リポーターが投稿　WSでも密着レポートが好評

ワトソンさんは開幕の東京シリーズで抹茶にはまったと告白している(C)Getty Images

ドジャースの地元放送局「スポーツネットLA」でリポーターを務めるキルステン・ワトソンさんが、テ本の味イ忘も夢中になっていることを明かしている。

【写真】ワトソンさんが投稿した顔を寄せ合う大谷翔平夫妻の写真を見る

ワトソンさんは現地時間11月12日に自身のインスタグラムのストーリーズを更新。



その中でLAで評判となっている「Stagger Coffee」の抹茶オレの画像を載せつつ「人気が出るのも納得！」と投稿。楽しいひとときを過ごしたと報告している。

ワトソンさんの抹茶好きは知られている。3月に行われたドジャースの開幕カード「東京シリーズ」でハマり、米国に戻ってからも自身のSNSで抹茶ドリンクを楽しんでいる様子を発信していた。

抹茶好きが講じて、5月の試合中にはベンチで抹茶をたてるシーンも。