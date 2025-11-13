「人気が出るのも納得！」日本でもおなじみのドリンクをド軍専属女性リポーターが投稿　WSでも密着レポートが好評

写真拡大

ワトソンさんは開幕の東京シリーズで抹茶にはまったと告白している(C)Getty Images

　ドジャースの地元放送局「スポーツネットLA」でリポーターを務めるキルステン・ワトソンさんが、テ本の味イ忘も夢中になっていることを明かしている。

【写真】ワトソンさんが投稿した顔を寄せ合う大谷翔平夫妻の写真を見る

　ワトソンさんは現地時間11月12日に自身のインスタグラムのストーリーズを更新。
　
　その中でLAで評判となっている「Stagger Coffee」の抹茶オレの画像を載せつつ「人気が出るのも納得！」と投稿。楽しいひとときを過ごしたと報告している。

　ワトソンさんの抹茶好きは知られている。3月に行われたドジャースの開幕カード「東京シリーズ」でハマり、米国に戻ってからも自身のSNSで抹茶ドリンクを楽しんでいる様子を発信していた。

　抹茶好きが講じて、5月の試合中にはベンチで抹茶をたてるシーンも。

　帰国後も、たびたび抹茶を楽しむ様子を公開していたとあって、現在も抹茶ドリンクに親しんでいるようだ。

　またワトソンさんといえば、初のWS連覇を達成したチームに遠征地も含めシーズン中は帯同、選手との距離も近く、本音を聞き出すなど真摯な取材姿勢で知られる。WS後に自身のSNSで公開したナインたちの優勝パレード写真もファンに好評を博している。

　同じく投稿された写真では愛犬とじゃれあう写真も投稿されるなど、ようやく訪れたオフの時間を満喫しているようだ。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]