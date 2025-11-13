「どんな時も満面の笑顔 見習います」高島礼子、「ルナフェス」で真矢の妻・石黒彩と笑顔の2ショット披露「相変わらずパワフルですねー」「彩さんも嬉しそう」の声
俳優の高島礼子（61）が12日、自身のインスタグラムを更新。8日、9日に千葉・幕張で開催されたロックバンド・LUNA SEAが主催する音楽フェス『LUNATIC FEST. 2025』（通称・ルナフェス）に来場したことを報告し、脳腫瘍の治療専念のためステージ出演を見送り、当日は“サプライズ”での登場となった真矢（55）の妻で元モーニング娘。の石黒彩（47）との2ショットを公開した。
【写真】「彩さんも嬉しそう」石黒彩と“満面の笑顔”での2ショットを披露した高島礼子
投稿では、「先日、LUNA SEA 主催の『ルナフェス』に行ってきました♪LUNA SEAドラムの真矢さん、まさかのサプライズ登場」と報告。「奥様で友達の彩ちゃんどんな時も満面の笑顔 見習います」「天雷軒 これまたまさかの完売」とつづり、フェスを楽しむ様子を伝えた。
写真では、黒のパーカー姿で並びピースを見せる高島＆石黒の笑顔ショットのほか、LUNA SEAやBUCK-TICKなど出演アーティストが並んだパスカードや、人気ラーメン店の“SOLD OUT”看板を前にしたソロショットも投稿されている。
コメント欄には、「真矢さん、パワー全開でしたー♪」「彩さんも嬉しそう」「礼子さんの笑顔の瞳が大好き」「相変わらずパワフルですねー」「真矢さんサプライズ登場されたんだ」「礼子さん、こんばんは。素敵なツーショットですねー」など、温かい反応が寄せられている。
投稿では、「先日、LUNA SEA 主催の『ルナフェス』に行ってきました♪LUNA SEAドラムの真矢さん、まさかのサプライズ登場」と報告。「奥様で友達の彩ちゃんどんな時も満面の笑顔 見習います」「天雷軒 これまたまさかの完売」とつづり、フェスを楽しむ様子を伝えた。
写真では、黒のパーカー姿で並びピースを見せる高島＆石黒の笑顔ショットのほか、LUNA SEAやBUCK-TICKなど出演アーティストが並んだパスカードや、人気ラーメン店の“SOLD OUT”看板を前にしたソロショットも投稿されている。
コメント欄には、「真矢さん、パワー全開でしたー♪」「彩さんも嬉しそう」「礼子さんの笑顔の瞳が大好き」「相変わらずパワフルですねー」「真矢さんサプライズ登場されたんだ」「礼子さん、こんばんは。素敵なツーショットですねー」など、温かい反応が寄せられている。