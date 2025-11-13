藤田ニコル、エヴァ初号機の前に“アスカ”イメージの衣装で登場 「エヴァンゲリオン」30周年記念展『ALL OF EVANGELION』
「エヴァンゲリオン」30周年記念展『ALL OF EVANGELION』オープニングセレモニーが13日、東京・六本木ヒルズ展望台 東京シティビューで行われ、本作の大ファンである藤田ニコルが登場した。
【全身カット】アスカイメージ！デコルテチラリで真っ赤なワンピ姿披露の藤田ニコル
エントランスにある重厚感あふれるエヴァンゲリオン初号機フィギュアの前に、藤田はアスカをイメージしたという深紅のワンピースに身を包んで登場。「気持ちはアスカです（笑）。エヴァの赤って、暗めの赤のイメージがあったので、それに合う赤を選びました」とこだわりを語った。
一足先に展示を見たという藤田は、原画や制作資料の数々に「感動しましたし、より好きになりました」といい、「ミサトさんの部屋の間取りの資料もあって、見たときに『いくらい家賃払っているんだろう』と思うくらい広くてびっくりしました（笑）」と、特に印象に残った展示について明かしていた。
「エヴァンゲリオン」シリーズは、1995年10月4日にテレビアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』が放送開始となり、2025年で30周年を迎える。
本展では、これまでまとまって展示されてこなかったテレビアニメの色鮮やかなセル画や、緻密に描かれた原画・設定など、作品の根幹にかかわる制作資料、さらに新劇場版シリーズで採り入れられたデジタル制作資料も初展示。今もなお世界で愛される「エヴァンゲリオン」シリーズの魅力を、耳と目と脳で感じる“祝祭”の中で紹介する。
同展は、東京・六本木ヒルズ展望台 東京シティ ビュー（六本木ヒルズ森タワー52階）にて、14日から来年1月12日まで開催される。
（C）カラー／Project Eva. （C）カラー／EVA 製作委員会 （C）カラー
