けさ、タンク内のガソリン補充作業が行われていた名古屋市中区のガソリンスタンド。

13日午前7時過ぎの価格表示はガソリンが1リットル当たり158円でしたが、段階的な補助金引き上げ分はいつ価格に反映されるのでしょうか。

【写真を見る】「ガソリン値下げ」の瞬間 補助金増で154円に “実質6円安くなった”名古屋の給油スタンド「忙しくなるだろうがいいこと」

（タカラ石油 古渡給油所・山内三慶店長代理）

Q.今日中に下がる？

「おそらく10時過ぎぐらいに（本部から）連絡が入って（価格を）下げると思う」

Q.年内に暫定税率廃止が決まったが不安は？

「忙しくなるだろうが、いいことじゃないかなと思う」

Q.買い控えはあった？

「13日から下げるということで若干控えて、10リットルや20リットル。2000円分で（購入する）というのが、（今週）前半や先週末にあった」

きょうからガソリン値下げに…「ありがたい」

（松本道弥アナウンサー）

「午前10時、ガソリン価格の表示が変わりました。1リットル当たり154円。4円下がりました」



政府はきょうから補助金を5円引き上げましたが、こちらのガソリンスタンドのきょうの新たな価格は、1リットルあたり「4円値下げ」の154円。



実は2週間前に、補助金の引き上げを見据え「すでに価格を2円値下げ」し、これまで158円としていました。



つまり、今回の補助金の引き上げに伴う価格の引き下げは「実質6円」に相当するというのです。

値下げ直後に訪れた人は…



（利用客）

Q.1リットル154円

「154円。安いね」



Q.数十分前に下がったが…

「ラッキーだね」



Q.補助金が出て価格が下がるのは知っていた？

「はい。ニュースで見ていた。食事と一緒で…毎日車が食べるガソリンは、下がる方がありがたい」



（山内店長代理）

Q.今日さっそく価格が下がったが…

「（補助金について）報道されているので、早く下げてお客さんに喜んでもらいたい。どんどんこれを（きっかけに）来てもらえればいいんじゃないかと思う」