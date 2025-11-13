テレビ朝日の森川夕貴アナウンサーが１３日に自身のインスタグラムを更新し、第１子出産を報告した。

「ご無沙汰しております」と書き出す。昨年４月から医師の夫の赴任先に帯同するため休職しており「しばらくお休みをいただいておりましたが、明日からＡＢＥＭＡの新番組『わたしとニュース』の金曜日を担当することになりました」と、まずは仕事に復帰することを発表した。続けて「お休み中に出産し、新米かーさんとして日々てんてこ舞いな毎日を送っております」と第１子を出産したと伝え、子どもを抱っこする写真をアップした。

「明日のテーマは、私自身も本当に本当に苦しめられた『つわり』について。３ヶ月寝たきり点滴生活で７キロ減。もう！このつわり！！という妊娠生活だったのですが…」と妊娠生活を回顧。「辛いつわりって我慢するしかないの？をテーマにハーバード大学医学部准教授・内田舞さんをゲストにお迎えしてお話をしていきます」と番組についてつづった。

森川アナは上智大学外国語学部卒業後、２０１６年に入社。「報道ステーション」の気象コーナーを担当したのち、「報道ステーション」と「サンデーステーション」のメインキャスターを務めた。プライベートでは２１年に一般男性と結婚した。２４年３月に、医師の夫の赴任先に帯同するため、同年４月から休職すると報告した。