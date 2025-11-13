◆女子プロゴルフツアー 伊藤園レディス プロアマ戦（１３日、千葉・グレートアイランドＣ＝６７６９ヤード、パー７２）

今季日本ツアー２試合目の原英莉花（ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）は１３日、プロアマ戦後に取材に応じた。初日はメルセデスランキング１位の佐久間朱莉（大東建託）と、同３位で同じ黄金世代の河本結（リコー）と同組。「そこに私が入れてもらっていいのだろうか」と笑顔で戸惑いつつも「心は燃えています。２人のプレーもしっかり見て、いいプレーができたら。６０台は出していきたい」と目標を掲げた。

今季は米下部ツアーで年間ランク５位に入り、来季の米ツアー昇格を決めた。予選落ちに終わった１０月の国内ツアー、スタンレーレディスホンダからの１か月は「ほぼほぼトレーニングをしていた」。来季を見据えてのもので、課題にしているアドレスの一貫性を求め、股関節回りの筋肉を鍛えている。「（来季へ）時間もないし取り組んできた。ショット的には振り遅れみたいなところも出ちゃうけど許容範囲」というのが現状だ。米国転戦中はできなかったクラブのグリップ交換を、半年以上ぶりにできたことも収穫だった。

過去６度の出場でトップ１０入りは２０２２年の７位だけと、好相性とは言えない大会だ。「このコースはあまり得意じゃない。狙いにくいし、ティーショットも緊張する」というのが正直な思いではある。「ショートアイアンのスピンコントロールを意識しながらやりたい。縦距離が大事。そこを来年の課題にもしている。スピンコントロールを試合で試していきたい」。内容と結果を両立し、来季につながる一戦にする。