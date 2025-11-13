【7位〜12位】11月14日(金)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】山羊座 総合運：★★★☆☆

メリハリのある運気です。なにかをするべきときには、思い切り集中できるでしょう。一方、休むときにはなにもする気が起きないかもしれません。頑張りすぎず、ONとOFFを何度か繰り返すことが、1日の満足度を高めるポイントです。



恋愛運

勢いのある恋愛運に恵まれる1日。じっと考えている時間は、もったいない！思いついたままに、どんどん動いてみてください。まわりから「大胆すぎる」と言われることでも、それが魅力となって相手の心をギュッとつかむはずです！



金運

パーッとお金を使いたくなるかもしれませんが、グッとこらえて。堅実な気持ちでお金と向きあったほうが、経済面の豊かさにつながる日です。ただし、お金のかからないことなら、ピンとひらめいたアイディアを行動に移すと、金運UP！



ラッキーアイテム：スタイリング剤



【8位】射手座 総合運：★★★☆☆

悩みや迷いを吹き飛ばすようなひと言を、年上の人からもらえそうな運気。ひとりでウジウジと考え込まずに、相談してみるといいでしょう。決して見栄を張らず、起きた出来事や自分の考えを正直に話すのがポイントです。



恋愛運

あなたの恋が順調に進むために、さり気なく力を貸してくれる人がいそうです。特に、年上の友だちや知人という可能性が高いでしょう。紹介の話は、迷わず受けてOK。また、少し耳の痛い指摘もしっかり聞くと、魅力アップにつながります。



金運

もっと上手にお金と付きあう実力を、高められる運気です。今の自分のお金の使い方や貯め方などの欠点に気づいても、ガッカリしないで。それが実力UPのためのヒント。年上の人とのまじめな会話が、金銭面での発見を大きくしてくれるはず。



ラッキーアイテム：靴下



ラッキーカラー：ブラック

【9位】蠍座 総合運：★★☆☆☆

大切にしている友だちや仲間との間で、お互いへの思いやりがさらに深まりそうな日。これまでは話せなかったことも、思い切って打ち明けてみるとよさそう。また、日頃の感謝を言葉にするのも幸運につながります。温かい空気が流れるでしょう。



恋愛運

恋の相手と一緒に趣味を楽しむと、関係がグンと進展しそうな日。また、趣味仲間が恋人に発展したり、新しい趣味を始めると出会いがあったりする可能性も！誰に対しても、どんな感情も素直に伝えることが運気を生かすポイントです。



金運

今日、金銭面ですばらしいヒントをくれるのは、収入や買い物をするお店などが似ている人。お金の話は、しなくてもOK。お互いの近況報告をしているうちに、｢こうしてみよう｣とひらめきそうです。失敗談なども笑って話して。



ラッキーアイテム：カメラ



ラッキーカラー：シーグリーン

【10位】天秤座 総合運：★★☆☆☆

誰かの悲しい気持ちやショックに共感して「癒やしたい」と感じることがあるかも。そのやさしさは喜ばれますが、ともすると依存される場合もあります。できることとできないことの線引きは、ややクールになって正解。



恋愛運

強くプッシュされると、放っておけなくなる恋愛運です。ただ「付きあおう」と素直に思えないなら、離れてしまうほうがよさそう。キッパリとNOと伝えてもいいでしょう。また、出会いはひとりで過ごしているときにやってくる可能性大。



金運

返ってこないと思っていたお金が戻ってきたり、懸賞が当たったりと、うれしいことがありそうな金運！誰に対しても、分け隔てなく親切に接することが、この運気を生かすポイント。自分から挨拶をするように心がけてみて。



ラッキーアイテム：缶バッチ



ラッキーカラー：ブルーグレイ

【11位】双子座 総合運：★☆☆☆☆

普段はなんとも思わないことでも、今日は不満や不安を感じてしまうかもしれません。でも、時間が過ぎれば心は落ち着くはず。まずは深呼吸をして。そして、おいしいものを食べたり、友だちとおしゃべりをしたりして気分転換してください。



恋愛運

普段はなんとも思っていない発言や行動もなぜか気に障る…。そんな気分になりそうな恋愛運です。「人間同士なのだから、こんな日もある」と受け止めて、深く考えないで。グチを言いたくなったら、友だちに聞いてもらうと〇。



金運

ストレスが溜まっていると気付いて、買い物で発散したくなりそうな運気。でも、それをしてしまうと金運がダウン。静かな場所でしばらく目を閉じていると、心も金運も落ち着きます。帰宅して、靴や服をきちんと片付けると金運アップ！



ラッキーアイテム：デニム



ラッキーカラー：ベージュ