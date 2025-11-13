日本を魅了した“KARA”のパフォーマンスが再び日本上陸!!「THE HARMONY 60th」 開催間近!!

日韓国交正常化60周年を記念し、2025年11月26日(水)・27日(木)の2日間、グランキューブ大阪にて「THE HARMONY 60th」と銘打ったコンサートが、万博の余韻冷めやらぬ大阪で開催する。

本イベントでは、両国を代表するアーティストたちが世代やジャンルを越え、音楽を通じて日韓の絆を深める。

特に注目なのは、11月27日(木)。K-POPを代表し日本デビュー15周年を迎えたKARAが登場。この夏、「KARASIA：MAGICAL WORLD」と題したJAPAN TOURを開催し日本のファンを虜にしたKARAが日韓の友好を祝いにスペシャルステージを繰り広げる。

KARA

日本で一大ブームを巻き起こしたあの名曲『ミスター』を含め、日本で大ヒットした曲たちを久々に披露する予定。このKARAによるスペシャルライブに加え、キュートなルックスと圧倒的な歌唱力、多彩な魅力発揮するchayがJ-POP代表としてWelcome Actで競演する。

初日となる11月26日(水) は、時代や世代を超えて愛され続ける、韓国を代表する音楽ジャンル“トロット”と日本の昭和歌謡・演歌による音楽祭「日韓心の歌 秋祭り」をお届け。

韓国からはトロット界のレジェンド 、ソル・ウンドをはじめ、“トロットの神童”として注目され、長い空白期を経て「ミスタートロット3」で優勝し再ブレイクを果たしたキム・ヨンビン、そして当時16歳にして「ミストロット3」で歴代最年少優勝をしたチョン・ソジュが来日し歌唱する。

日本からは、昭和歌謡のカリスマ 松崎しげる、演歌界の歌姫 藤あや子、韓国でブレイクした実力派・歌心りえ、さらにトロットをテーマにしたオーディションから誕生した4人組 sis/T(シス)が登場し、両国のハーモニーを彩る。

日韓のビッグネームと、今注目のアーティストたちが一堂に会する豪華ステージは、日韓両国の政府機関が後援するイベントでもあり、内容は12月にBSフジとTV Chosunにおいて日韓両国で放送される予定だ。

チケットは各プレイガイドにて一般発売中。国境を越えて響きあう“音楽のハーモニー”を、ぜひ、会場で体感して欲しい。

『THE HARMONY 60th』

＜公演概要＞

日韓国交正常化60周年「THE HARMONY 60th」

＜1日目＞

・タイトル ：「日韓心の歌 秋祭」

・日程 ：2025年11月26日(水) 開場17:45／開演18:30

・会場 ：グランキューブ大阪 5Fメインホール(大阪府)

・チケット ：8,800円(税込)

韓国出演者：ソル・ウンド／キム・ヨンビン／チョン・ソジュ

日本出演者：松崎しげる／藤あや子／歌心りえ／sis/T(シス)

＜2日目＞

・タイトル：「KARA Special Live Welcome Act chay」

・日程 ：2025年11月27日(木) 開場17:45／開演18:30

・会場 ：グランキューブ大阪 5Fメインホール(大阪府)

・チケット：12,500円(税込) ※入場年齢制限：3歳以上有料

出演者 ：KARA／chay

主催 ：在日本大韓民国民団／日韓国交正常化60周年を祝う会 実行委員会

後援 ：外務省／観光庁／駐日本大韓民国大使館／大韓民国在外同胞庁他

協力 ：TV Chosun 他

企画・制作：株式会社NEXTEP／株式会社OFFICE WALKER／株式会社ON THE LINE