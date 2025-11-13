9Ç¯¤Ö¤êÁ´ÌÌºþ¿·¡ª ¥Þ¥Ä¥À¡È¿··¿¡É¡ÖCX-5¡×½é¸ø³«¡ª ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡õ¼ÂÍÑÀ¤Î¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤¬¥¹¥´¥¤!? 3ÂåÌÜ¤Ï¡Ö¥Þ¥Ä¥À¤é¤·¤µ¤ÎºÆÄêµÁ¡×¹Ô¤¦¡ÖÊÑ³×¤Î1Âæ¡×¤È¤Ê¤ë¤«
¥Þ¥Ä¥À¤é¤·¤µ¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ëÊÑ³×¤Î1Âæ
¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ3ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¿··¿¡ÖCX-5¡×¤¬ÆüËÜ½éÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÅ¸¼¨¤Ï²¤½£¸þ¤±»ÅÍÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ»ÅÍÍ¤âÄÉ¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡CX-5¤Ï2012Ç¯¤ËÅÐ¾ì°Ê¹ß¡¢¥Þ¥Ä¥À¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤ËÀ®Ä¹¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ÖCX-60¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥é¡¼¥¸¾¦ÉÊ·²¤Ë¤½¤ÎºÂ¤ò¾ù¤ê¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎºÆÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥Þ¥Ä¥À¡Ö¿··¿CX-5¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê77Ëç¡Ë
¡¡¾¦ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ÜÊó¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¼«Æ°¼Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éÈ¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢É®¼Ô¡Ê»³ËÜ¥·¥ó¥ä¡Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î´ü¤ËµÚ¤ó¤ÇCX-5¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤«¡©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥Ä¥À¤Ï2019Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Þ¥Ä¥À3¤«¤é¡ÖÂè7À¤Âå¾¦ÉÊ·²¡×¤ÎÅ¸³«¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ò´ÊÃ±¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡Ö¥¹¥â¡¼¥ë¾¦ÉÊ·²¡×¤È¡Ö¥é¡¼¥¸¾¦ÉÊ·²¡×¤Î2¤Ä¤ËÊ¬¤±¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¤ÏFF²£ÃÖ¤¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡¢¥é¡¼¥¸¤ÏFR½ÄÃÖ¤¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤È¼Ö³Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥ê¥½¡¼¥¹¤ò³ä¤¯¡Ä¡Ä¤È¸À¤¦¥â¥Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Þ¥Ä¥À¤Ï¡Ö°ÂÇä¤ê¡×¤Î¼öÇû¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«È´¤±¤À¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÂè7À¤Âå¤òµ¡¤Ë¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼Á¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¹â¼ý±×¤Ê¾¦ÉÊ¡×¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿¥á¥«¥Ë¥º¥à¶¦¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡ÈÆÈ¼«À¡É¤òº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÀ¹¤ê¹þ¤à¤Ù¤¤À¡Ä¡Ä¤È¡£
¡¡¤½¤Î¹Í¤¨¤ËÉ®¼Ô¡Ê»³ËÜ¥·¥ó¥ä¡Ë¤â°ÛÏÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¦ÉÊ¤Ï¤È¸À¤¦¤È¿§¡¹¤Ê²ÝÂê¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ë³«È¯¼Ô¤ËÊ¹¤¯¤È¡Ö¥é¡¼¥¸¾¦ÉÊ¤ÏÁ´¤Æ¤¬¿·³«È¯¤Ç¤ä¤ë»ö¤Ï»³ÀÑ¤ß¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Þ¥ó¥Ñ¥ï¡¼¤¬Á´¤¯Â¤ê¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ½ÏÀ®ÉÔÂ¤ä¿®ÍêÀÉÔÂ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢É®¼Ô¤Ï¤½¤ì°Ê³°¤ËÂç¤¤Ê¸¶°ø¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡Öµ»½Ñ¼Ô¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¥Ã¥É²á¤®¤¿¡×¤È¸À¤¦»ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Þ¥Ä¥À¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤äÇ®·ì¤Ã¤×¤ê¤Ï¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢Âè7À¤Âå¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡Ö¥Þ¥Ä¥À¤ÎÍýÁÛ¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¥Ë¡¼¥º¤È¤ÎÐªÎ¥¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤¬Àµ¤·¤¤¤«²ò¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¾å¼ê¤¤¤«¤é¿©¤¨¡ª¡×¤È²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¸í²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥Ä¥À¤ÎÌÜ»Ø¤¹Æ»¤äÁÛ¤¤¡¢¤½¤·¤Æµ»½Ñ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¥Ë¡¼¥º¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤Èµ»½Ñ¼Ô¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¥Ã¥É¤Ë¤Ê¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¤È¸À¤¦»ö¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËCX-60¤ÎÂçÉý²þÎÉ¤ò¹Ô¤Ê¤¦ºÝ¤Ë¡¢Ìò°÷¤Î1¿Í¤Ï¡Ö²ÝÂê¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢¡Øµ»½ÑÅª¤ËÀµ¤·¤¤¡¿Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥á¥ó¥Ä¤è¤ê¤â¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é²þÎÉ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡Ù¤È³§¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËCX-60¤Î²þÎÉ·¿¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢´°àú¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¤½¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤ÎCX-5ºÆÅÐÈÄ¤Ç¤¹¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï7·î¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤Ã¡¢¥Þ¥Ä¥À¤¬¥é¡¼¥¸¾¦ÉÊ·²¤ò¼«¤éÈÝÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Í¡×¡¢¡Ö¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬ÌÇÃã¶ìÃã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÀµÄ¾ÈÝÄêÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼Â¼Ö¤ò¸«¤Æ¡¦¿¨¤ê¡Ê¾è¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤À¤ªÍÂ¤±¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ³«È¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤½¤Î¹Í¤¨¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò°ì¸À¤Ç·ÁÍÆ¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ö¥Þ¥Ä¥À¤é¤·¤µ¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ëÊÑ³×¤Î1Âæ¡×¤À¤È¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»ö¤ò³«È¯¼çºº¤Î»³¸ý¹À°ìÏº»á¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿··¿¤Ï¤è¤êµ¤·Ú¤Ë¡¢¼«Í³¼«ºß¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤½ê¤Ø¹Ô¤±¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢½éÂå¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¸½ÂåÎ®¤Ë²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2ÂåÌÜ¤â´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤½¤ÎÎ®¤ì¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾¯¡¹¥×¥ì¥ß¥¢¥àÂ¦¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½éÂå¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ïtoo match¡×¤ÈÂ¾ÌÃÊÁ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡Ö2ÂåÌÜ¤È¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤ê¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤è¤ê¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌÌ¹½À®¡¢SUV¤é¤·¤¤Â¤·»»¡Ê¥Õ¥í¥ó¥È²¼Éô¤Ê¤É¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤è¤ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ê²Ã¾þ¡Ê¥á¥Ã¥¤¬¾¯¤Ê¤á¡Ë¤Ê¤É¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ëÊý¸þ¤Ë¥·¥Õ¥È¡£
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥Ü¥Ç¥£²¼Éô¡¿¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¥¢¡¼¥Á¤¬¥Ô¥¢¥Î¥Ö¥é¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤Î¾åµé¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¤â¡¢¼ù»éÁÇºà¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÃæµé¥°¥ì¡¼¥É¤Î¤Û¤¦¤¬¿··¿CX-5¤ò¾å¼ê¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¿åÊ¿´ðÄ´¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥É¥¢¥È¥ê¥à¤È·Ò¤¬¤ë·Á¾õ¤Ï1980Ç¯Âå¸åÈ¾¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿4¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê¡×¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Þ¥Ä¥À¼Ö¤è¤ê¤â³ÊÃÊ¤Ë³«Êü´¶¤Î¹â¤µ¤È»ë³¦¤ÎÎÉ¤µ¡ÊÄ¾ÀÜ»ë³¦¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤Î¤¬Âç¤¤Ê°ã¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ç½é¤Î¥Þ¥Ä¥À½é¤ÎGoogleºÎÍÑ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥³¥Þ¥ó¥À¡¼¥À¥¤¥ä¥ë¡õÊªÍý¥¹¥¤¥Ã¥Á¼°¤«¤é¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¼°¤Ëºþ¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÊÕ¤ê¤ò³«È¯¼Ô¤ËÊ¹¤¯¤È¡Ö²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤ÏÌÜÅª¡Ê¿Í´ÖÃæ¿´¤Î»×ÁÛ¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¼êÃÊ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¸À¤¦Ç§¼±¤Ç¤¹¡£¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤ÏÁàºî»þ¤Ë²èÌÌ¤òÃí»ë¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏGoogleºÎÍÑ¤Ç²»À¼¸¡º÷¤âÍ¥½¨¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÂç·¿¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ï¡¢¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Ï15.6¥¤¥ó¥Á¡¢Ãæµé¥°¥ì¡¼¥É¤¬12.9¥¤¥ó¥Á¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç²èÌÌÉ¬¿Ü¤Î¿Í¤ÏÁ°¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä°µÇ÷´¶¤ÎÌµ¤µ¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤ë¤È¸å¼Ô¤ÎÊý¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µï½»À¤ÏÀèÂå¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ´¹â¤Ï30¡Á35mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï¡Ü115mm¤ò³è¤«¤·¡¢¸åÀÊ¤ÎÂ¸µ¡¿Æ¬¾å¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÈÂç¡£¹¹¤Ë¥ê¥¢¥É¥¢¤Î³«¸ýÉô¤Î³ÈÂç¡Ê¸åÊý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ü70mm¡Ë¤ä³«¸ý³Ñ¤Î³ÈÂç¡¢¹¹¤Ë¤Ï¥Ò¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¾è¹ßÀ¤¬³ÊÃÊ¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¹¹¤Ë¥é¥²¥Ã¥¸¤â±ü¹Ô¤¤¬¡Ü45mm¡¢¹â¤µ¤Ï30mm¥¢¥Ã¥×¤·¤¿»ö¤Ç¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤Ï4¸Ä¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤â¾ö¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç½ÄÊý¸þ¤ËÀÑºÜ¤â²ÄÇ½¤Ë¡£¸åÀÊ²ÄÅÝ»þ¤â¤è¤ê¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¾²ÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤ªµ¤¤Å¤¤Î¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥º¥Ð¥ê¡È»È¤¦¿Í¡É¤Î»ö¤ò¹Í¤¨¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡Ä¾¶á¤Î¥Þ¥Ä¥À¼Ö¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥óÍ¥Àè¤Ç¼ÂÍÑÀ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È²æËý¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤È¸À¤Ã¤¿½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿··¿CX-5¤Ï¥Þ¥Ä¥À¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¼ÂÍÑÀ¤ò¾å¼ê¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¾å¼ê¤¤¤«¤é¿©¤¨¡ª¡×¤«¤é¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¿©¤ÙÊý¤òÄ´ºº¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ê¿©¤ÙÊý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸À¤¦Äó°Æ·¿¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢É®¼Ô¤¬´¶¤¸¤¿¡Ö¥Þ¥Ä¥À¤é¤·¤µ¤ÎºÆÄêµÁ¡×¤È¸À¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤È¸À¤¦»ö¤Çº£²ó¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï2ÂåÌÜ¤Î¿Ê²½ÈÇ¡Ê¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¤Ç¤â¥é¡¼¥¸¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ë¤Ç¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2700¢ª2815mm¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³¸ý»á¤Ï¡Ö¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Ï¡Ø¼«Á³¤Ç·Ú¤ä¤«¡Ù¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¡Ø¥Ç¥¤¥ê¡¼¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¡Ù¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤â¤«¤Ê¤ê¤Î¼«¿®ºî¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï²¤½£»ÅÍÍ¤Ç¤Ï2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¤ÎMHEV¡Ê¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ë¤Ç6Â®AT¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÈÈ¯É½ºÑ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ»ÅÍÍ¤Ï¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢2027Ç¯¤Ë¥¹¥«¥¤¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖZ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Õ¥ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤òÅêÆþÍ½Äê¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËCX-5¤Î¡È´é¡É¤À¤Ã¤¿¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤ÏÇÑ»ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò²¼¤¹¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë½ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËCX-5¤Ï¥Þ¥Ä¥À¤é¤·¤µ¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¡¢¤Ç¤â¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡Ö¿·¥Þ¥Ä¥À¡×¤Ê1Âæ¤È¸À¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËJMS¤Ë¤Ï¼¡´ü¥Þ¥Ä¥À¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡Ö¥ô¥£¥¸¥ç¥óX¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤â¿··¿CX-5¤ÈÆ±¤¸Æ÷¤¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¡¢É®¼Ô¤ÏÉáµÚ¥Ö¥é¥ó¥É¤è¤ê¤â¸ÄÀÅª¡¢¤Ç¤â¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Û¤Éµ¤Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È¸À¤¦¡Ö¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡×¤³¤½¤¬¡¢¥Þ¥Ä¥À¤¬ºÇ¤âµ±¤¯Î©¤Á°ÌÃÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£