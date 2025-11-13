“全身脱毛に抵抗感”東ブクロに岡田紗佳「自信を持て！自分のブツに自信を持て！」
グラビアアイドルでプロ雀士の岡田紗佳（31歳）が、11月12日に放送されたトーク番組「森香澄の全部嘘テレビ」（テレビ朝日系）に出演。全身脱毛に抵抗感を示すさらば青春の光・東ブクロに「自信を持て！自分のブツに自信を持て！」と語った。
さらば青春の光・東ブクロが、最近の“美容男子”をもてはやす風潮が息苦しいと話すと、森香澄、岡田紗佳は「めっちゃ良い」と肯定し、岡田は「全身脱毛もしてほしい」とコメント。
東ブクロが「ええ！なくてええの！？」と股間に手を置きつつ驚き、「男からしたら銭湯とかで下の毛やすね毛がないと情けない気がする」と話す。
岡田は「なくていい」「自信を持て！自分のブツに自信を持て！」と話し、森も全身脱毛は男性の間でもかなり広まっており、「スリスリしたときにスベスベの方が気持ちいいじゃないですか」と語る。
さらに岡田は、もし、男性の下の毛がボーボーだとしたら「やだぁ。脱毛させるかもしれないです」と話した。
