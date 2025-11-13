【集配中止だけど…】台風の日なのに配達を頼む客へ…元宅配ドライバーが明かす「命がけの“再配達依頼”の現場」【作者に聞く】
台風が訪れる季節。昨今では台風の勢力も強く、大きな被害が起きることもある。今回は、元宅配会社に勤務していた、ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんの「運び屋ゆきたの漫画な日常」から「台風の宅配便」など、悪天候にまつわる話を紹介するとともにゆきたさんに当時の状況を聞いた。
■強風でトラックがあおられる中の再配達依頼
台風が上陸すると予報が出ていたある日。ゆきたさんは当時を振り返り、「午後から台風が近づいてきて、夕方ごろに名古屋を直撃しました。かなり風が強くなったころに『集配中止』の指示が出たのですが、僕は少し会社から離れていたので、帰社せずに現場で待機することにしました」と語る。
雨風がよけられそうな公園脇に車を停めて車内待機。「トラックは横風に弱いので、車がガンガン揺れて怖かったです」と、強風の恐怖を明かした。トタン板が飛んでいくのを見て、「やばいな、こりゃ」と台風の威力を肌で感じたそうだ。
そんな待機中に1本の電話が。「1軒だけ再配達に来てくれというお客さんがいて、驚きました…。」まさかの再配達の依頼だったそうだ。結局、台風は2時間くらいで過ぎ、「夜にはなんともなくなっていたので、通常通り夜間の配達に出ました」と真面目なゆきたさん。
■警報が出た日の配達と翌日の地獄
この日は「集配中止」の指示が出たものの、警報が出ているような風が強いときでも配達を行うことがあるそうだ。すると、マンションのドアが開かなかったり、運搬中に荷台があおられたりと配達員が苦労する様子も漫画に描かれている。
ゆきたさんは内情を話し、「台風が来ると一時的に遅れたり、ストップしたりする。長距離トラックが走れなくなるし、ベース(集積所、中間仕分け所)が停電で一時的に稼働できなくなった、なんて話も聞いたことがあります」と語る。
それが台風が去ったあとに一気に動くため、「台風の翌日、翌々日あたりが非常に忙しくなったりする。延着の荷物も大量に届くので、対応に追われたりします」と、現場の苦労を明かした。台風が続く季節、配達員の安全も考えてほしいものだ。
取材協力：ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)
