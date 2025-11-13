ホームパーティーにぴったり！「セサミストリートマーケット」でおいしくてかわいいホリデーシーズンメニューを期間限定販売
物販・カフェ・ワークショップを複合した、世界で唯一の「セサミストリート」のオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」にて、ホリデーシーズン限定のフードメニューの展開がスタートした。早くも話題を集めている、魅力たっぷりのラインナップを解説しよう。
【写真】「セサミストリートマーケット」のおしゃれなパーティーフードやドーナツを見る
■予約受付中のテイクアウトフードはホームパーティーにぴったり！
「HOLIDAY PARTY SPECIAL BOX」をテーマに、ホームパーティーを盛り上げるテイクアウトボックスが5種類登場。
「パーティーピザボックス(2〜3人前)※テイクアウト限定」(2420円)は、「セサミストリートマーケット」のカフェで大人気のアメリカンピザを、ホリデーシーズン限定のスペシャル仕様で仕上げたボックス。「セサミストリート」の仲間たちをデザインしたボックスに、“HAPPY HOLIDAYS”のメッセージをあしらったチーズたっぷりのピザを封入した、パーティーの主役になれるフードだ。
昨年も大好評だったチキンボックスは、「エルモセット(2人前)※テイクアウト限定」(2700円)と「クッキーモンスターセット(3〜4人前)※テイクアウト限定」(3800円)の2種類。オリジナルデザインのボックスに、フライドチキン、フレンチフライ(カントリーウェッジ)、プチドーナツがぎっしり詰まったボリューム満点のセットだ。パーティーに参加する人数に合わせて選べる。
ピザとチキンボックスをセットにしたのが、「エルモセット＆パーティーピザボックス(2人前)※テイクアウト限定」(4860円)と「クッキーモンスターセット＆パーティーピザボックス(3〜4人前)※テイクアウト限定」(5960円)。お得なセットがあれば、パーティーはさらに盛り上がりそう！
以上のボックスは、現在予約を受付中。予約期間は2025年12月12日(金)までで、受け渡し期間は2025年12月19日(金)から25日(木)まで。予約は池袋サンシャインシティ店及び、アーバンドックららぽーと豊洲店の店頭のみで、電話予約は不可なのでご注意を。
■カフェにもホリデー気分を盛り上げるシーズンメニューが続々登場！
「セサミストリートマーケット」のカフェでは、「COZY HOLIDAYS」をテーマに、ホリデードーナツとキャラクターラテを2025年12月25日(木)までの期間限定で発売。
クリスマスリースのようなビジュアルがおしゃれな「ブロンテピスタチオドーナツ」(590円)は、シチリア島ブロンテ産のピスタチオをたっぷりと使ったグレーズに、甘酸っぱいラズベリーをトッピング。
ストロベリーとラズベリーの甘酸っぱいグレーズをコーティングした「ホワイトショコラベリードーナツ」(360円)は、フリーズドライのストロベリーの酸味とホワイトチョコレートの優しい甘味が抜群にマッチしている。
レモンクリームとイタリアンメレンゲを重ねた「レモンメレンゲドーナツ」(360円)は、ホリデーシーズンだけのご褒美ドーナツ。雪のような軽やかなメレンゲが音も立てずにそっと溶け、静かな冬のティータイムを華やかに彩ってくれる。
好きなキャラクタードーナツ3個とホリデードーナツ3個をセットにした「ホリデードーナツボックス」(2960円)は、パーティーメニューに加えたいひと品。もちろん、手土産や自分へのご褒美にもぴったり！
ホリデーシーズンだけのデザインがほどこされた「キャラクターラテ」(650円)も見逃せない！サンタ帽をかぶったエルモ、クリスマスプレゼントを贈り合うアーニー＆バートの2種類から選べて、アイス・ホットのどちらにも対応。
「セサミストリートマーケット 池袋サンシャイン店」と「セサミストリートマーケット アーバンドック ららぽーと豊洲店」だけで楽しめる、ホリデーシーズンの華やかなフードをぜひ味わってみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 Sesame Workshop
